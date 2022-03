Os serviços de streaming têm recorrido a muitas estratégias para angariar clientes para as suas versões pagas. Por norma trocam funcionalidades por um preço mais baixo ou introduzem elementos que trazem esta redução.

O Disney+ parece ser o próximo a ter uma proposta destas, que vai ser mais barata. A ideia definida passa por introduzir publicidade e anúncios, que assim permite baixar os preços. Esta proposta chega em breve e Portugal deverá estar na lista.

A ideia da novidade do Disney+ é simples. Quer encontrar uma forma de dar aos seus utilizadores, atuais e potenciais, um plano de subscrição mais barato. Para isso pensa ter encontrado uma forma equilibrada de o conseguir, que na verdade outros já seguiram.

Do que revelou, o novo plano irá introduzir a apresentação de anúncios e publicidade. Esta presença vinha a ser pedida ao Disney+ há já algum tempo, com os anunciantes a querer estar próximos dos utilizadores, com as suas propostas.

Os planos iniciais definem que esta novidade seja trazida primeiro para os utilizadores nos EUA. Estes devem receber ainda durante o ano de 2022 esta alternativa, sem que tenham sido reveladas mais informações sobre esta nova proposta.

Em 2023, mais tarde e com provas dadas desta alternativa, será aberta ao resto dos mercados. Portugal, que já tem acesso ao Disney+ por 8,99 euros por mês ou 89,90 euros anuais, deverá estar na lista dos países que receberá a proposta com publicidade presente.

Ao revelar estes seus planos para o futuro do Disney+, não foram apresentadas algumas informações importantes. Em especial falou indicar o preço a que vai ser praticado, apesar de ser óbvio que ficará abaixo dos 8,99 atuais. As datas de lançamento ficaram também por revelar.

Estas são excelentes notícias para os clientes do Disney+, que ficam com uma alernativa mais barata. Ao mesmo tempo, será a forma de aumentar os 129,8 milhões de subscritores ativos que este utilizador reclama ter já.