Facebook e Instagram: VÃ£o comeÃ§ar a aparecer mamilos femininos…

Todos nós sabemos que a utilização de redes sociais estão dependentes de regras. Cada vez mais temos conhecimento de pessoas que são bloqueadas por um determinado período pela publicação de textos, imagens ou vídeos.

Mas o Facebook e Instagram preparam-se para fazer uma revolução. Em breve será possível publicar imagens com mamilos, não violando qualquer tipo de regra, nem sendo censurada (pelo menos pelos algoritmos).

Facebook e Instagram: Decisão surge depois da "pressão" do movimento Free the nipple

Com o objetivo do direito de liberdade de expressão das mulheres, pessoas transexuais e não binárias, as plataformas da Meta irão em breve permitir a publicação de mamilos de adultos do género feminino.

A informação foi publicada pelo jornal The Guardian, que refere que atualmente as redes sociais aceitam homens com fotografias de peito, mas ainda limitam a publicação de imagens dos mamilos de mulheres. Esta decisão surge depois da "pressão" do movimento Free the nipple.

No seguimento de uma reunião que aconteceu com o conselho de supervisão da Meta, ficou decidido que iriam ser alterados os "padrões comunitários de nudez e atividade sexual" para adultos. O objetivo é respeitar "os padrões internacionais de direitos humanos".

Com a decisão tomada e em andamento a mudança dos padrões, será também necessário proceder à alteração dos algoritmos para que publicações com mamilos femininos não sejam bloqueadas ou alvo de censura.

Apesar da decisão, a Meta tem agora um período de 60 dias para responder à recomendação do conselho de supervisão da Meta.