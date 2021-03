Apple anuncia o fim da coluna HomePod original

Infelizmente, a Apple nunca lançou esta coluna em Portugal. Contudo, quem conseguiu comprá-la fora de fronteiras, sabe que este é um gadget com uma excelente qualidade de som, além de ser um gestor para muitas funcionalidades Homekit. Agora, com a saída da versão mini, a Apple parece que vai pôr fim à HomePod original de 2018.

A Apple está a vender o stock que possui e não irá voltar a vende-la. Assim, se quer uma coluna inteligente fantástica, é agora ou nunca!

HomePod original: o fim de um capítulo

Depois da Apple ter lançado a HomePod mini, os números efetivamente saltaram e as vendas pareciam estar em alta. Contudo, quem pagou um pouco deste sucesso foi a HomePod original.

Conforme foi referido em comunicado, a empresa de Cupertino diz que está a vender o seu stock da HomePod original:

A HomePod mini tem sido um sucesso desde a sua estreia no outono passado, oferecendo aos clientes um som incrível, uma assistente inteligente e controlo de casa inteligente, tudo por apenas US $99. Estamos a concentrar os nossos esforços na HomePod mini. Estamos a descontinuar a HomePod original, que permanecerá disponível enquanto durarem os stocks na Apple Online Store, Apple Stores e Revendedores Autorizados Apple. A Apple fornecerá aos clientes uma HomePod com atualizações de software, bem como serviço e suporte através do AppleCare.

A Apple deu muito ênfase à qualidade do som na HomePod original. E é verdade que esse poder de som está lá. O problema é que o grande público não se interessa por este tipo de produto, principalmente pelo preço.

Na verdade, as colunas Amazon Echo e Google Home dominam amplamente as vendas e custam apenas algumas dezenas de euros. Embora a qualidade do som seja menor, é suficiente para a maioria das pessoas.

Claro, a coluna HomePod original da Apple custa algo como 329€.

O que acontece com as pessoas que compraram a HomePod original? Nada em particular. A coluna continuará a funcionar como antes. Será interessante ver o que acontece com as atualizações, mesmo que não se preveja nada de extraordinário, tendo em conta o seu (ainda) poderoso hardware.

De qualquer forma, este é o segundo produto abandonado pela Apple em poucos dias. O fabricante anunciou recentemente a descontinuação do iMac Pro.

Será que a empresa pensou em algo novo para substituir esta coluna… ou ficará só com a HomePod mini? Vamos ver o que nos reserva o futuro.