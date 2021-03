5 apps gratuitas para instalar no seu smartphone Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 aplicações gratuitas para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

5 apps gratuitas para Android

Access Dots

Ao instalar uma aplicação, há um processo recorrente que é o de dar permissões à app para aceder a recursos do smartphone. Se para a localização já podemos escolher claramente se queremos que a app aceda aos dados sempre ou apenas quando está em utilização, o recurso de aceder à câmara ou ao microfone não acontece assim.

É assim possível que, depois de serem dadas a permissões necessárias, a app possa aceder-lhes mesmo em segundo plano. É expectável que a maioria das apps não o faça, mas haverá alguma de origem mais duvidosa que o possa fazer.

A apps Access Dots vai indicar-lhe através de pontos no ecrã do seu smartphone se então a câmara, o GPS ou o microfone estão a ser utilizadas de forma indevida.

Homepage: IJP

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Letterboxd

Se é uma pessoa que assiste a muitos filmes e séries esta é mais uma das opções de apps que aqui deixamos para gerir tudo o que já viu e tudo aquilo que quer ver.

Poderá ler e deixar opiniões e partilhar ideias com outros utilizadores da app como numa rede social, mas dedicas ao cinema.

Homepage: Letterboxd Limited

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Mathematical Run (Math games)

A app Mathematical Run (Math games) é muito mais do que uma app para ensinar matemática. Com inúmeros jogos, a app vai ajudar a desenvolver o raciocínio e o cálculo mental.

Dá para jogar sozinho ou desafiar outras pessoas. É uma app ideal para toda a família.

Homepage: EagleTap

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,9 Estrelas

Fortune City

Será um jogo ou uma app de finanças? Na verdade, é uma app que o vai ajudar a controlar as suas despesas, mas que, ao mesmo tempo, vai poder ver crescer uma cidade.

O interessante é que terá objetivos e metas a cumprir sempre com vista a aumentar as suas poupanças.

Homepage: Fourdesire

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

SkyView Lite

Para quem tem curiosidade em perceber melhor o que nos esconde o céu, as estrelas, constelações e os planetas, existem inúmeras apps que podem dar muita informação e basta apontar o smartphone para o céu.

Agora que as noites estão mais agradáveis e o céu mais limpo, vale a pena olhar para ele e perceber mais os seus segredos. Esta app vai ajudá-lo.