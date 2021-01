Em tempos de confinamento e de imensas restrições no dia a dia, é necessário reinventar a forma de entreter os mais pequenos em casa. Nesse sentido, é natural que isso passe por uma utilização mais intensa do smartphone, o que pode levar a exageros e mesmo a atividade menos própria.

Há ferramentas que permitem não só monitorizar toda a atividade, como também colocar restrições de tempo de utilização, localização em tempo real, deteção de conteúdo explícito, entre outros. Conheça o Wondershare FamiSafe.

Todos sabemos que o controlo parental é imprescindível, mas nem todos dão o passo para concretizar esse controlo. É normal que dispositivos como smartphones, tablets e computadores portáteis despertem um interesse especial nos mais novos, mesmo antes de saberem o que são. Os objetos mágicos de ecrã colorido são de tal forma intuitivos que não é sequer preciso saber ler para o conseguir utilizar durante horas sem fim.

Contudo, é importante recorrer a um mecanismo de controlo parental para perceber a forma como os dispositivos estão a ser utilizados, e aplicar algumas restrições se necessário. Desde a limitação do tempo de utilização diária e da altura do dia, à restrição de aplicações e filtro Web, a app de controlo parental FamiSafe consegue tratar de tudo por si.

O controlo parental com a app Wondershare FamiSafe

Há várias ferramentas disponíveis que permitem fazer a monitorização e controlo, umas mais completas que outras, ou mais direcionadas para determinada finalidade. Contudo, a app FamiSafe é bastante abrangente e traduz-se numa boa opção atualmente disponível para atuar em todos os níveis de monitorização.

É capaz de monitorizar totalmente a atividade do utilizador, tanto nos dispositivos móveis como em computadores. É assim compatível com Mac OS, Windows, iOS, Android e Kindle Fire.

Em resumo, a FamiSafe consegue:

Fornecer um relatório de toda a atividade no dispositivo, incluindo o histórico de navegação

Registar o tempo de utilização, por dia e por app

Controlo do YouTube: bloqueio de vídeos ou canais específicos

Detetar conteúdo ofensivo em apps de redes sociais

Definir regras de utilização do dispositivo e das apps

Estabelecer um filtro para sites e fazer pesquisas seguras

Localização em tempo real, com histórico de localizações

Relatório de condução

Processo de instalação

A instalação é muito simples. Basta instalar a aplicação nos dispositivos que se pretendem monitorizar. Depois, a partir de qualquer dispositivo, só precisa de fazer o registo e definir se se trata do dispositivo do pai/mãe ou da criança.

Olhando, por exemplo, para o processo de instalação nos dispositivos Android, têm de ser dadas diversas permissões avançadas para que a app consiga fazer toda a monitorização e controlo necessários.

Nesse sentido, logo após identificar o dispositivo como sendo Criança, será necessário ativar uma série de serviços, como o serviço de acessibilidade, o acesso às notificações, a sobreposição no ecrã, desativar os alertas de consumo de energia, entre outros. Por fim, resta conceder as permissões mais básicas, necessárias para o seu funcionamento.

Todos estes passos fazem parte da configuração inicial, cujos menus necessários são automaticamente abertos pela app, num processo totalmente guiado. Dessa forma, não tem de ser preocupar em navegar até ao menu correto.

Depois da configuração terminada, pode simplesmente voltar ao Homescreen. O dispositivo está assim pronto a ser utilizado pela criança.

Para consultar e controlar a monitorização a partir de um dispositivo móvel, deve utilizar a mesma. Só precisa de, no processo de instalação, definir que quem utiliza o dispositivo é o Pai/Mãe.

Monitorização e controlo de atividade e tempo

Assim que abrir a app, e após a colocação de um PIN de proteção (não vá a criança aceder ao smartphone dos pais), está disponível o resumo de toda a atividade. Pode então ser visto o mapa com a localização do dispositivo, indicando a carga da bateria e a última vez que essa localização foi atualizada. Depois, no mesmo ecrã, tem ainda informação acerca do tempo de ecrã ligado no presente dia e acesso imediato ao controlo de tempo de ecrã.

Além disso, puxando para cima, poderá ver o relatório de todas as atividades de “hoje”, com a descrição da app utilizada, a que horas e durante quanto tempo.

Ao aceder a Regras de Tempo de Tela, a partir do ecrã inicial, poderá controlar a utilização geral diária do dispositivo, independentemente da app utilizada. Além disso, poderá bloquear imediatamente, para situações mais drásticas. Poderá ainda aceder à lista de apps bloqueadas.

Para um controlo mais detalhado, será necessário ir ao menu Funções e, em Controle, escolher Tempo de tela. Nesse local, além de poder ver o tempo de ecrã no último dia ou nos últimos 7, 15 ou 30 dias, agrupados por categorias, poderá definir um horário restritivo para cada app.

Ou seja, após ativar o bloqueio de determinada app, poderá aceder às Regras avançadas e definir o início e final da hora em que é possível utilizá-la, podendo escolher os dias da semana em que tal acontece. Por outro lado, pode optar por definir um tempo limite diário, também com a possibilidade de escolher os dias da semana. Dessa forma, a criança pode gerir a altura do dia que prefere utilizar o dispositivo, já que o limite de tempo diário pode ser gasto ao longo de todo o dia.

Filtragem de conteúdo Web e Pesquisa segura

Na filtragem de conteúdo Web, o FamiSafe disponibiliza 21 categorias de filtros pré-definidos. Contudo, além desses filtros, podem ser definidas exceções. Assim, essas exceções podem ser utilizadas tanto para permitir como para bloquear determinado endereço Web, no caso de o filtro não ter a capacidade de fazer esse tratamento de forma automática.

App para monitorização GPS da localização das crianças

Além de toda a segurança na utilização do smartphone, a monitorização da localização é algo muito refinado, fazendo dela uma excelente app Android para monitorização de localização.

Assim, além de permitir monitorizar a localização em tempo real e registar em histórico, permite também definir Geocercas. Ou seja, pode definir um ponto no mapa e um raio a partir do qual recebe uma notificação a informação que a criança se encontra fora desse espaço.

Pedido pontual de desbloqueio

Mas como em tudo o que é regra, também pode haver uma exceção, sempre que a criança é bloqueada de fazer determinada tarefa, pode tentar contornar isso. Para tal, precisa apenas de premir em Fazer solicitação para que os pais recebam uma notificação e possam, com facilidade, desbloquear essa restrição.

Adicionalmente, é possível ainda definir um tempo extra permitido, de 30, 45 ou 60 minutos.

Em conclusão…

O Wondershare FamiSafe revelou-se simples de instalar e muito eficaz na utilização. Ao contrário de outras aplicações do género, que com alguma perícia permitem contornar os bloqueios, no caso do FamiSafe, e do ponto de vista da utilização por uma criança, não é possível contornar as restrições.

Quanto à monitorização do computador Windows, é mais limitado mas igualmente eficaz, com um bloqueador de ecrã eficiente que permite apenas desligar o computador (após um aviso prévio de 60 segundos). Permite também registar todas as atividades, bloquear aplicações, monitorizar o tempo de ecrã e fazer filtragem dos conteúdos Web.

O Wondershare FamiSafe pode ser testado gratuitamente durante 3 dias, para que posas aferir a sua facilidade de utilização e eficácia. Depois disso, pode optar por assinar um plano mensal, trimestral ou anual, atualmente com uma promoção de 59,99€/ano (5€/mês).