Chegou o telemóvel dourado de Trump… mas há polémica
A Trump Organization entrou oficialmente no mercado das telecomunicações com o lançamento do novo Trump Mobile T1 Phone. Mas o que se passa com este smartphone?
O Trump Mobile T1 Phone é um smartphone dourado que promete simbolizar luxo e patriotismo norte-americano.
No entanto, apesar do marketing em torno de um alegado “telemóvel americano”, a realidade parece bastante diferente: tudo indica que o equipamento é, na prática, um modelo chinês rebatizado, com acabamento dourado e um preço significativamente inflacionado.
Com um design atrativo em dourado, o Trump Mobile T1 destaca-se visualmente, mas especialistas rapidamente apontaram semelhanças com smartphones Android de fabrico chinês já existentes no mercado, sugerindo que o equipamento poderá ser apenas uma versão personalizada de hardware genérico produzido na Ásia.
Trump Mobile T1: Especificações modestas por $499
Embora o marketing sugira exclusividade, as características técnicas não impressionam particularmente:
- Sistema Android
- Ecrã OLED
- Câmara tripla
- Design premium dourado
- Serviços móveis associados à Trump Mobile
Na prática, estas especificações colocam-no num segmento intermédio, longe de competir diretamente com modelos topo de gama da Apple ou Samsung.
Para apoiantes de Trump, o dispositivo pode representar uma peça de afirmação ideológica ou colecionável. Para o consumidor comum, porém, será difícil justificar o custo quando existem alternativas mais poderosas e acessíveis no mercado.
Oh Zé aproveita enquanto não esgote…
Só mesmo os maluquinhos devem equacionar comprar isto!
“Chegou o telemóvel dourado de Trump” – made in China.
“Análises técnicas de especialistas indicam que o hardware do T1 é quase idêntico ao REVVL 7 Pro, fabricado pela empresa chinesa Wingtech (que produz para marcas como a T-Mobile”. A montagem também é feita na China.
Nos antípodas do smartphone “made in USA” como foi inicialmente apresentado.
https://pplware.sapo.pt/smartphones-tablets/trump-mobile-servico-de-telecomunicacoes-e-novo-smartphone-dos-eua-para-os-eua/