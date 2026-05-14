Chegou o telemóvel dourado de Trump… mas há polémica

A Trump Organization entrou oficialmente no mercado das telecomunicações com o lançamento do novo Trump Mobile T1 Phone. Mas o que se passa com este smartphone?

O Trump Mobile T1 Phone é um smartphone dourado que promete simbolizar luxo e patriotismo norte-americano.

No entanto, apesar do marketing em torno de um alegado “telemóvel americano”, a realidade parece bastante diferente: tudo indica que o equipamento é, na prática, um modelo chinês rebatizado, com acabamento dourado e um preço significativamente inflacionado.

Com um design atrativo em dourado, o Trump Mobile T1 destaca-se visualmente, mas especialistas rapidamente apontaram semelhanças com smartphones Android de fabrico chinês já existentes no mercado, sugerindo que o equipamento poderá ser apenas uma versão personalizada de hardware genérico produzido na Ásia.

Trump Mobile T1: Especificações modestas por $499

Embora o marketing sugira exclusividade, as características técnicas não impressionam particularmente:

Sistema Android

Ecrã OLED

Câmara tripla

Design premium dourado

Serviços móveis associados à Trump Mobile

Na prática, estas especificações colocam-no num segmento intermédio, longe de competir diretamente com modelos topo de gama da Apple ou Samsung.

Para apoiantes de Trump, o dispositivo pode representar uma peça de afirmação ideológica ou colecionável. Para o consumidor comum, porém, será difícil justificar o custo quando existem alternativas mais poderosas e acessíveis no mercado.