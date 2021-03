Huawei: China ataca Joe Biden e diz que “EUA não são um país para se confiar”

Caso julgava que com a nova administração de Joe Biden a situação das tecnologias chinesas nos EUA, nomeadamente da Huawei, iria ficar resolvida, não podia estar mais enganado.

Recentemente o novo governo norte-americano apertou ainda mais as restrições à Huawei. Por sua vez, a China já respondeu e afirma que “os EUA não são um país confiável para se confiar”.

Quando o atual presidente norte-americano Joe Biden foi eleito, questionámos os nossos leitores sobre se esta mudança poderia ser boa para o mundo da tecnologia. E os resultados mostraram que 76% das pessoas considerava que sim.

No entanto, no que respeita aos conflitos com a Huawei, o novo governo dos EUA não parece disposto a abrandar as sanções nem a retirar a empresa da sua lista negra. Pelo contrário, pois recentemente o país endureceu ainda mais as restrições à marca chinesa. A administração de Biden apertou a aprovação das licenças para componentes a integrar nos smartphones 5G da Huawei, mesmo que as peças não se destinem ao funcionamento da rede de quinta geração.

China ataca Biden diz que EUA não são um país confiável

Como resposta às novas restrições dos EUA à Huawei, a China atacou agora a administração de Joe Biden. De acordo com as informações, o pais asiático acusa que os Estados Unidos “não são um país confiável para se confiar”.

Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, refere que esta nova medida norte-americana prejudicará os dois países. As declarações foram feitas à imprensa durante esta sexta-feira (12), em Pequim. Segundo Zhao Lijian, as restrições vão “perturbar severamente as trocas tecnológicas e comerciais dos dois países e do mundo em geral, vão enfraquecer as redes industriais e redes de abastecimento globais”.

Os EUA devem parar a repressão às empresas chinesas imediatamente e tratar as empresas chinesas de forma justa e não discriminatória.

Zhao Lijian

Algumas consequências destas medidas já se começam a sentir. O stock de equipamentos de telecomunicações listados na China, como a Fiberhome Telecommunication Technologies Co. e Shennan Circuits Co., caíram mais de 1% nesta sexta-feira, enquanto a rival ZTE Corp. caiu cerca de 1,8% em Shenzhen.