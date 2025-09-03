iPhone 17: quanto poderá custar a próxima geração em Portugal?

A chegada de cada nova geração de iPhone é sempre acompanhada por expectativas em torno do design, das funcionalidades e, inevitavelmente, do preço. No caso do iPhone 17, os rumores indicam que a Apple poderá manter a sua política de preços estáveis, mas com ligeiras alterações estratégicas em alguns modelos.

A evolução dos preços recentes

Para compreender melhor as previsões para 2025, vale a pena recuar algumas gerações.

iPhone 14 : lançado em Portugal a partir de 1039 €, o modelo base marcou o início de uma tendência de subida sustentada, sobretudo nos modelos Pro.

: lançado em Portugal a partir de 1039 €, o modelo base marcou o início de uma tendência de subida sustentada, sobretudo nos modelos Pro. iPhone 15 : o preço de entrada foi ligeiramente mais baixo, desde 989 €, um reflexo do reposicionamento da Apple face ao mercado europeu. Já o iPhone 15 Pro Max atingiu 1479 €.

: o preço de entrada foi ligeiramente mais baixo, desde 989 €, um reflexo do reposicionamento da Apple face ao mercado europeu. Já o iPhone 15 Pro Max atingiu 1479 €. iPhone 16: atualmente disponível desde 989 € para a versão base. O iPhone 16 Pro começa nos 1249 €, enquanto o Pro Max supera a fasquia dos 1400 €.

Este histórico mostra que a Apple procura estabilidade nos preços-base, reservando as variações mais significativas para os modelos Pro, em especial quando introduz alterações no armazenamento inicial ou em tecnologias diferenciadoras.

Na origem, os preços têm-se mantido estáveis, com ligeiros incrementos, como podemos ver nas apresentações deixadas nas keynote:

O que esperar da linha iPhone 17

De acordo com as projeções mais credíveis, os preços do iPhone 17 em Portugal deverão alinhar-se com a seguinte lógica:

iPhone 17 (base) : deverá manter-se nos ~999 €, em linha com o valor atual.

: deverá manter-se nos ~999 €, em linha com o valor atual. iPhone 17 Air : novo modelo ultrafino que substituirá a versão Plus, estimado em 1099 €.

: novo modelo ultrafino que substituirá a versão Plus, estimado em 1099 €. iPhone 17 Pro : deverá subir cerca de 50 €, passando para 1299 €, justificado pela eliminação da versão de 128 GB e arranque nos 256 GB.

: deverá subir cerca de 50 €, passando para 1299 €, justificado pela eliminação da versão de 128 GB e arranque nos 256 GB. iPhone 17 Pro Max: continuará como a opção mais premium, situado entre 1 469 € e 1499 €.

É importante sublinhar que estes valores são, à data, estimativas. Contudo, reforçamos a ideia de que não deverão acontecer grandes oscilações, mas sim ajustes subtis em função da estratégia de diferenciação da Apple.

Prognóstico final

Se os rumores se confirmarem, a Apple manterá o iPhone 17 como um produto estável no preço de entrada, introduzindo o iPhone 17 Air como a novidade de design e reservando os aumentos para os modelos Pro. Esta abordagem permite à marca preservar a acessibilidade relativa da versão base, ao mesmo tempo que eleva o valor percebido das gamas mais altas.

Em Portugal, isso traduzir-se-á num intervalo entre 999 € e 1499 €, consolidando a tendência de diferenciação entre utilizadores que procuram um iPhone de entrada e aqueles que valorizam a experiência completa da gama Pro.