MacBook com ecrã tátil está “100% confirmado” para este ano

Após anos de rumores e expectativas, um leaker garantiu, recentemente, que a Apple vai mesmo lançar um MacBook touchscreen ainda este ano.

Durante anos, os rumores de um MacBook com ecrã tátil foram surgindo e desaparecendo sem grande substância. Desta vez, contudo, a afirmação é mais convicta.

O leaker chinês Instant Digital, conhecido pelas suas fontes dentro da cadeia de fornecimento da Apple e por um historial sólido de previsões certeiras, publicou no Weibo que o MacBook com ecrã tátil está "100% confirmado".

A certeza não é habitual neste tipo de fugas de informação e pode indicar que o design do produto já foi finalizado, os fornecedores estão contratados e a produção está prestes a arrancar.

O que esperar do novo MacBook?

Segundo informações anteriores de analistas como Ming-Chi Kuo e do jornalista da Bloomberg Mark Gurman, o lançamento deverá acontecer no final de 2026, coincidindo com a chegada dos novos processadores M6.

O modelo em questão será um MacBook Pro ou MacBook Ultra com ecrã OLED tátil.

O macOS já se está a preparar

Aparentemente, o macOS 27 Golden Gate já inclui funcionalidades orientadas para o toque.

Afinal, a Apple introduziu o gesto "deslizar para baixo para atualizar" em apps como Safari, Mail e Notícias.

A par disso, com o Golden Gate, o Sidecar parece receber suporte alargado para toque, permitindo controlar elementos com a ponta do dedo no macOS.

Anteriormente, ao utilizar um iPad como segundo ecrã ao lado do MacBook com o Sidecar, os controlos táteis estavam limitados ao scroll com dois dedos e aos gestos de pinça para zoom.

Com o Golden Gate, o utilizador poderá interagir diretamente com menus, janelas e outros elementos através do toque.