A Apple anunciou o novo macOS Golden Gate 27 durante a WWDC 2026, sucedendo ao macOS Tahoe (26) e mantendo a tradição de dar nomes inspirados em locais emblemáticos da Califórnia. O nome faz referência à famosa ponte Golden Gate, em San Francisco.

Novo macOS 27 Golden Gate sem suporte para CPU Intel

A Apple revelou oficialmente o novo macOS 27 Golden Gate.

O macOS Tahoe trouxe várias novidades importantes, incluindo uma versão renovada do Spotlight, melhorias na integração entre dispositivos e a chegada da aplicação Telefone ao Mac. No entanto, a atualização ficou também marcada pela polémica em torno da interface Liquid Glass, um novo conceito visual que dividiu opiniões entre os utilizadores devido ao seu design mais transparente e arrojado.

Com o lançamento do macOS 27 Golden Gate, a Apple dá mais um passo na transição para os seus próprios processadores. Esta será a primeira versão principal do macOS a não suportar computadores equipados com processadores Intel.

Recorde-se que o macOS Tahoe 26 foi a última grande atualização disponibilizada para os Macs baseados na arquitetura x86. Apesar do fim do suporte a novas funcionalidades, a Apple garantiu anteriormente que estes equipamentos continuarão a receber atualizações de segurança durante três anos, assegurando alguma longevidade aos utilizadores que ainda dependem destas máquinas.

A decisão reforça a aposta da empresa nos chips Apple Silicon, iniciada em 2020 com o lançamento do processador M1. Desde então, a Apple tem vindo a abandonar gradualmente a plataforma Intel, privilegiando uma integração mais profunda entre hardware e software.

O macOS 27 Golden Gate deverá chegar ao público durante o outono, trazendo novas funcionalidades de inteligência artificial, melhorias de desempenho e uma experiência mais otimizada para os Macs equipados com processadores Apple Silicon.