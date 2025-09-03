Estudantes, o Gemini tem três novidades para o regresso às aulas!

As aulas começam dentro de poucos dias e, porque todas as ferramentas que procuram ajudar na aprendizagem e no estudo são bem-vindas, a Google lançou novidades totalmente dedicadas aos estudantes. Com três funcionalidades novas, o Gemini promete ser o melhor tutor e parceiro de estudo.

A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma verdadeira aliada, especialmente para os estudantes, que têm anos letivos repletos de cargas de matéria, trabalhos e testes.

No sentido de promover o pensamento crítico, aprofundar a compreensão e tornar o estudo mais eficiente, a Google equipou o Gemini com três novas funcionalidades:

Desenvolver uma compreensão mais profunda com a Aprendizagem Orientada

Para ajudar a compreender tópicos complexos, agora, o Gemini oferece um novo modo chamado Aprendizagem Orientada.

Este ajuda a desenvolver uma compreensão profunda, em vez de apenas obter respostas rápidas, agindo como um companheiro de aprendizagem pessoal de IA.

A Aprendizagem Orientada analisa os problemas passo a passo e adapta as explicações às necessidades, de modo a descobrir o "como" e o "porquê" por detrás dos conceitos.

Desde a criação de guias de estudo a partir dos documentos da disciplina e ficheiros de curso até à explicação de conceitos complexos com vídeos e recursos visuais, o Gemini quer ajudar a aprender.

Dar vida à aprendizagem com recursos visuais integrados

Com esta funcionalidade, a Google está a tornar a experiência de aprendizagem no Gemini mais rica e envolvente, integrando automaticamente imagens, diagramas e vídeos do YouTube de alta qualidade diretamente nas respostas.

Quando o estudante perguntar sobre tópicos complexos, como o processo de fotossíntese ou as partes de uma célula, o Gemini irá adicionar recursos visuais de forma proativa para uma compreensão mais fácil.

Estudar de forma mais inteligente para exames

Preparar-se para os testes e exames deverá ser mais fácil, este ano, com as novidades do Gemini.

Pelo menos, é o que a Google pretende com a introdução de recursos que permitem pedir ao Gemini para criar instantaneamente cartões e guias de estudo com base nos resultados de testes anteriores ou noutros materiais de estudo.

Desta forma, o estudante tem à disposição uma forma simples e eficaz de rever conceitos-chave e reforçar a aprendizagem.

Estas novidades do Gemini resultam de uma necessidade percebida pela Google.

Com mais de dois terços dos adolescentes a utilizarem já ferramentas de IA para aprender, segundo um inquérito a 7000 adolescentes europeus, importa que essas sejam desenvolvidas especificamente para a aprendizagem, apoiando a nova geração de estudantes.