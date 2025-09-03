TV TCL 98C8K conquista o prémio EISA “Statement TV of 2025-2026”

A TCL, líder mundial em eletrónica de consumo e marca número um em televisores de grandes dimensões e em tecnologia Mini-LED, consolidou a sua liderança ao conquistar cinco prestigiados prémios EISA — a maior distinção europeia em inovação audiovisual.

TCL conquistou 5 prémios EISA

Dominando tanto as categorias de Home Theatre Display & Video como de Home Theatre Audio, este êxito da TCL sublinha o compromisso contínuo da TCL com a inovação em ecrãs de grandes dimensões e com a precisão da tecnologia QD-Mini LED.

A liderar esta conquista está o TCL C8K de 98 polegadas, distinguido com o prémio “EISA STATEMENT TV 2025–2026” pelo seu design revolucionário e qualidade de imagem impressionante, enquanto o TCL 85C9K arrecadou o prémio “EISA HOME THEATER MINI LED TV 2025–2026”, definindo um novo padrão de excelência cinematográfica.

O TCL 75C7K foi reconhecido como “EISA FAMILY TV 2025–2026” pela sua combinação perfeita de nitidez impressionante e funcionalidade inteligente, e o TCL 55C6K conquistou o título de “EISA GAMING TV 2025–2026”, tornando-se um equipamento essencial para os gamers de nova geração.

A encerrar a lista de distinções encontra-se a barra de som TCL Q65H, que venceu o prémio “EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025–2026”, ao oferecer áudio de qualidade cinematográfica a um preço imbatível.