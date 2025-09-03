Polestar reporta prejuízo de mais de mil milhões de dólares

O fabricante sueco de veículos elétricos Polestar registou um agravamento expressivo das perdas no segundo trimestre, penalizado pelas tarifas comerciais e pela crescente pressão sobre os preços. A desvalorização do modelo Polestar 3 resultou numa imparidade significativa, que fez as ações da marca, cotadas nos Estados Unidos, recuarem 11%.

Prejuízo elevado no segundo trimestre

A Polestar reportou um prejuízo líquido de 1,03 mil milhões de dólares no trimestre terminado a 30 de junho, comparado com 268 milhões no mesmo período do ano passado. O valor recuperável do Polestar 3 foi reduzido para 25 milhões de dólares, originando uma imparidade de 739 milhões.

A Volvo Cars, que produz o Polestar 3 na sua fábrica da Carolina do Sul, também registou imparidades semelhantes no segundo trimestre, relacionadas com os modelos ES90 e EX90, devido às tarifas e a atrasos nos lançamentos.

Estratégia cautelosa nos EUA

Não iremos crescer nos EUA a qualquer custo, porque a exposição financeira é demasiado elevada.

Afirmou a Polestar numa conferência após os resultados, conforme citou a Reuters.

No primeiro semestre do ano, 77% das vendas da empresa vieram da Europa, enquanto apenas 8% tiveram origem nos EUA.

Tal como muitas startups de veículos elétricos, a Polestar tem consumido grandes quantidades de capital na tentativa de ganhar escala, enfrentando desafios de liquidez e elevados níveis de dívida.

O objetivo inicial de atingir o ponto de equilíbrio em 2025 foi adiado para 2027 e, entretanto, suspenso devido à incerteza gerada pelas tarifas.

Apesar do risco de incumprimento de alguns compromissos de dívida, a empresa conseguiu renegociar termos com credores e anunciou ter entregue 177 automóveis como colateral num acordo de financiamento.

Mercado de startups em contraste

Enquanto várias startups, como Fisker, Lordstown e Arrival, fecharam portas após esgotarem os fundos, outras continuam ativas graças a fortes investidores.

A VinFast, por exemplo, procura atingir o equilíbrio em 2026, apoiada pelo seu fundador, enquanto a Lucid já recebeu cerca de 8 mil milhões de dólares do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

Nos EUA, a Rivian beneficiou de um investimento de 5,8 mil milhões de dólares da Volkswagen, considerado vital para a sua sobrevivência.

Em junho, a Polestar garantiu um investimento de 200 milhões de dólares em capital próprio, assegurado por Li Shufu, proprietário da Geely, através da PSD Investment.