Hyundai tem robôs com IA para carregamento automático dos carros elétricos em Seul

Nos últimos 10 anos, três grupos de tecnologias têm evoluído com resultados tangíveis: a robótica, a inteligência artificial e os veículos elétricos (VE). Combinadas, estas áreas abrem caminho a uma vasta gama de serviços para o mundo. A Hyundai integrou as três no aeroporto de Seul, na Coreia do Sul.

Hyundai aposta em robôs com inteligência artificial para carregamento do VE

Ao abrigo de um memorando de entendimento assinado a 22 de maio com a Incheon International Airport Corporation (IIAC), a Hyundai disponibilizará robôs de carregamento automático (ACR) de veículos elétricos baseados em inteligência artificial.

A cerimónia contou com a presença de Heui Won Yang, Presidente e Diretor da Divisão de Investigação e Desenvolvimento (I&D) do Hyundai Motor Group, e Hag Jae Lee, Presidente e Diretor Executivo da IIAC.

Segundo Heui Won Yang, esta colaboração marca um passo importante na avaliação prática das tecnologias de mobilidade do futuro, ao conjugar a robótica e a IA desenvolvidas pela Hyundai com a vasta experiência operacional do aeroporto. O objetivo é proporcionar uma experiência de mobilidade mais cómoda, segura e eficiente, com soluções adaptadas a qualquer ambiente.

Robôs com certificação da União Europeia

Estes robôs, certificados pela norma coreana KC e com certificação CE da União Europeia, representam uma solução segura e automatizada para o carregamento de veículos elétricos.

A iniciativa insere-se na estratégia de modernização do Aeroporto de Incheon, que se prepara para uma quarta fase de expansão e para se tornar um centro de inovação em IA aplicada à aviação.

Através deste projeto-piloto, a Hyundai pretende testar a usabilidade e recolher feedback dos utilizadores. O IIAC, por sua vez, fornecerá o espaço de demonstração e acompanhará a recolha de dados sobre a eficiência e aceitação dos robôs.

O Hyundai Robotics LAB tem vindo a desenvolver soluções semelhantes, como o projeto “edifício amigo dos robôs” em Seongsu, Seul. A ambição da marca passa agora por aplicar esta tecnologia em diferentes infraestruturas globais – desde portos a estações ferroviárias – e por apresentar a sua Solução Total de Robótica (RTS), incluindo hardware, software e soluções de estacionamento inteligentes.

Com este passo, o Hyundai Motor Group reforça o seu posicionamento na vanguarda da mobilidade sustentável, contribuindo para a transformação digital e ecológica dos grandes centros de transporte do mundo.