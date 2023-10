E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo sistema operativo móvel Xiaomi HyperOS, de diversos avanços na ciência com uma mão biónica e armazenamento de dados em vidro, fomos a Budapeste conheces os desenvolvimentos na condução autónoma da Bosch, e muito mais.

Entrar num eVTOL não tripulado, viajar a 130 km/h pelo ar sem ninguém aos comandos e pagar a aterragem como se fosse apenas mais uma viagem de táxi. Foi isso que a China aprovou, com o eHang a ser o primeiro eVTOL não tripulado do mundo a ser licenciado para voos comerciais.

Uns países produzem mais energia, outros menos e com as tecnologias que hoje são implementadas, cada nação poderá partilhar e comercializar esses recursos. A Itália e a Grécia planeiam instalar um cabo submarino para aumentar a sua capacidade de interconexão e partilhar as energias renováveis. Um negócio que poderá ser muito interessante num futuro, permitindo um melhor aproveitamento das energias limpas.

Há muitos anos que a MIUI é o centro dos smartphones da Xiaomi. Esta personalização do Android alarga a oferta da marca neste campo, melhorando aquilo que é oferecido aos utilizadores. Agora, a Xiaomi resolveu inovar e apresentou o HyperOS, o seu novo sistema operativo dedicado aos smartphones.

A Apple tem um problema: milhões de iPhones ainda por entregar aos clientes estão com uma versão antiga instalada. E o utilizador precisa iniciar o smartphone logo com atualizações. Segundo informações, no futuro, a empresa de Cupertino poderá atualizar os seus equipamentos enquanto estes ainda se encontram na embalagem original e nas lojas.

Pela primeira vez, a Inteligência Artificial (IA) conseguiu detetar uma supernova sem intervenção humana.

Será o ChatGPT, e todos os outros chatbots de IA, o futuro da saúde mental? De facto, resolveriam o problema da falta de acessibilidade aos serviços de saúde mental - mas e se o chatbot lhe der um diagnóstico errado? Foi isso que dois investigadores, Inbar Levkovich e Zohar Elyoseph, quiseram descobrir.

Sabemos do projeto da Neuralink tanto quanto a empresa quer que se saiba e, de facto, parece promissor: ajudar pacientes com paralisia. No entanto, este objetivo altruísta pode não estar sozinho...

O Pplware está em Budapeste no evento internacional "Europe Innovation Insights" da Bosch onde se irá falar e conhecer os desenvolvimentos na condução autónoma.

Sim, é notório que há mais turbulência a afetar os voos e as investigações concluem que a turbulência de céu claro (TAC) está a registar uma tendência crescente à medida que o clima se altera. Face a isto, foi desenvolvida uma tecnologia que poderá reduzir este evento em mais de 80%.

Há décadas que confiamos em suportes magnéticos para armazenar os nossos dados. No entanto, as atuais opções estão longe de ser ideais para preservar qualquer tipo de informação durante muito tempo, uma vez que tendem a degradar-se. Mas existe o Project Silica da Microsoft, e a empresa conseguiu armazenar 7 TB de dados em vidro.

Mais uma vez, a tecnologia alia-se à medicina e melhora, de forma considerável, a vida das pessoas. Esta mão biónica funde-se com os ossos, músculos e nervos do paciente.

Os concept das fabricantes de automóveis dão-nos uma ideia de como vão ser as nossas estradas no futuro e, de facto, elas não poupam nos elementos. A Toyota, por exemplo, apresentou aquilo que parece um contentor de carga... Ora veja!

O segmento automóvel, tais como outros segmentos, está em constante evolução e inovação. Um grupo de estudantes criou um veículo solar que conseguiu percorrer 1.000 km pelo deserto, rios secos e caminhos de montanha. Não foi preciso qualquer tipo de estações de carregamento.