Stella Terra: Estudantes criam veículo solar capaz de percorrer 1000 km

O segmento automóvel, tais como outros segmentos, está em constante evolução e inovação. Um grupo de estudantes criou um veículo solar que conseguiu percorrer 1.000 km pelo deserto, rios secos e caminhos de montanha. Não foi preciso qualquer tipo de estações de carregamento.

Stella Terra: 1000 km sem qualquer tipo de carregamento...

Os estudantes da Universidade Técnica de Eindhoven (TU/e) realizaram, com sucesso, um exigente Test Drive em Marrocos com o seu novo veículo solar. O denominado Stella Terra, o veículo solar que foi criado, conseguiu percorrer 1000 km sem qualquer tipo de carregamento.

Do que se sabe, este carro percorreu leitos de rios secos, florestas densas, caminhos íngremes nas montanhas e areias soltas do deserto.

Britt van Hulst, gestora financeiro do projeto, referiu que...

Testámos exaustivamente o Stella Terra. Começámos no norte de Marrocos e conduzimos mais de mil quilómetros por várias paisagens para terminar a nossa viagem no Saara - sempre com a energia do Sol. Stella Terra é o primeiro carro off-road do mundo movido pela energia do Sol. É robusto o suficiente para navegar não apenas em estradas pavimentadas, mas também em terrenos acidentados.

De acordo com a Sic Notícias, o Stella Terra, de dois lugares e homologado para uso rodoviário, aproveita a energia solar através de painéis no telhado, o que lhe confere autossuficiência energética, com autonomia de mais de 630 quilómetros em dia de Sol, com autonomia off-road de aproximadamente 550 km, dependendo do terreno. Saber mais aqui.