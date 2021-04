A Siri revela que o próximo evento da Apple é no dia 20 de abril

Num exercício de criatividade e com bastante oportunidade, a Apple confidenciou a data do seu próximo evento à sua assistente pessoal. Assim, se o utilizador perguntar à Siri pelo próximo evento da empresa de Cupertino, esta desbocada vai revelar tudo o que sabe. Assim, a data está marcada, 20 de abril, na próxima terça-feira.

Neste próximo evento da tecnológica da Califórnia, espera-se que sejam apresentados os novos modelos de iPad Pro e possivelmente os seus tão esperados localizadores AirTags.

A Apple, numa ação de marketing, revelou a data do seu próximo evento à Siri. A assistente pessoal, por sua vez, não consegue guardar segredo e se o utilizador lhe perguntar “When is the Apple Event?” ela revela o que sabe.

Segundo a Siri, o evento especial será na terça-feira, 20 de abril, no Apple Park em Cupertino. Ainda aponta o sítio da empresa, em apple.com, para mais informações.

O evento, à imagem dos ocorridos ano passado, deverá ser pré-gravado sem a presença da comunicação social nem o público. A Apple deverá transmitir em direto no site da Apple e no canal do YouTube.

‌É curioso que a Siri não responde o mesmo se fizermos esta questão várias vezes. Por vezes o resultado é a sugestão de verificarmos no site da empresa. Apesar disso, há quem eventualmente arrisque que a Apple irá apresentar os novos iPads Pro (iPad Pro de 12,9 polegadas com nova tecnologia de ecrã mini-LED), as AirTags e algo mais, que estará “nos segredos dos deuses”.

A Apple normalmente envia convites à imprensa para os seus eventos digitais cerca de uma semana antes do evento real. Assim, é provável que os meios de comunicação hoje recebam o tal convite.