Apple Music revela as músicas mais reproduzidas de 2023 e não só!

Estamos a chegar ao fim do ano e as empresas gostam de fazer balanços, apresentar tendências, mostrar números do seu desempenho. Como tal e seguindo a tradição, o Apple Music partilhou um olhar aprofundado sobre as melhores músicas do ano. Isto acontece depois de Taylor Swift ter sido coroada Artista do Ano da Apple Music no início deste mês.

No Apple Music, encontrará uma lista de reprodução abrangente das "Top músicas 2023: Global".

Esta lista de reprodução cobre fluxos de 1 de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2023. "Last Night" de Morgan Wallen chega ao topo das paradas, seguido por sucessos de Miley Cyrus, SZA, Drake, Taylor Swift e muitos mais.

Diz a Apple:

Esta lista de reprodução captura as músicas de maior sucesso da Apple Music do ano, e as classificações de 2023 parecem mais globais do que nunca. Ao lado de nomes conhecidos como Taylor Swift, Drake e Beyoncé, há artistas regionais em rápida ascensão que estão a manter a sua posição: a superestrela mexicana Peso Pluma, o grupo feminino de Seul NewJeans, a dupla de Tóquio YOASOBI e a estrela nigeriana Rema ocupam espaços no top 20. Isto deve-se certamente, em parte, ao poder das redes sociais, que moldam a cultura e reduzem o mundo, e que têm uma forma de introduzir novas imagens e sons na nossa visão do mundo.

Top músicas 2023: Global Last Night – Morgan Wallen Flowers – Miley Cyrus Kill Bill – SZA Rich Flex – Drake, 21 Savage Snooze – SZA Anti-Hero – Taylor Swift IDOL – YOASOBI Under the Influence – Chris Brown Creepin’ – The Weeknd, Metro Boomin, 21 Savage Subtitle – OFFICIAL HIGE DANDISM Spin Bout U – Drake, 21 Savage Calm Down – Rema, Selena Gomez Freestyle – Lil Baby As It Was – Harry Styles Cruel Summer – Taylor Swift Unholy – Kim Petras, Sam Smith WAIT FOR U (feat. Drake & Tems) – Future Ella Baila Sola – Peso Pluma, Eslabon Armado Ditto – NewJeans You Proof – Morgan Wallen fukumean – Gunna Superhero (Heroes & Villains) – Metro Boomin, Future, Chris Brown All My Life (feat. J. Cole) – Lil Durk Just Wanna Rock – Lil Uzi Vert Sure Thing – Miguel Thinkin’ Bout Me – Morgan Wallen Die For You – The Weeknd Boy’s a liar, Pt. 2 – PinkPantheress, Ice Spice Jimmy Cooks (feat. 21 Savage) – Drake Tití Me Preguntó – Bad Bunny I’m Good (Blue) – Bebe Rexha, David Guetta Favorite Song – Toosii KICK BACK – Kenshi Yonezu Fast Car – Luke Combs Search & Rescue – Drake Something in the Orange – Zach Bryan OMG – NewJeans Shirt – SZA I Ain’t Worried – OneRepublic Kaiju No Hanauta – Vaundy Low Down – Lil Baby One Thing At A Time – Morgan Wallen Nobody Gets Me – SZA CUFF IT – Beyoncé STAY – The Kid LAROI, Justin Bieber Blinding Lights – The Weeknd golden hour – JVKE Seven – Latto, Jung Kook Lavender Haze – Taylor Swift Wasted On You – Morgan Wallen

Para além da lista de reprodução "Top Songs of 2023: Global", a Apple também partilhou listas de reprodução para as melhores músicas em vários países diferentes, como o Top 100 de Portugal 2023.

Há também listas de reprodução "Top 100" para as letras mais lidas, Top 100 Shazam 2023 e muito mais.