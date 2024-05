Apple remove o slot SIM do novo iPad Pro e Air

Este movimento de acabar com a "porta e gaveta" para o cartão de comunicações, o cartão SIM, começou ano passado com a remoção deste componente físico dos iPhones comercializados nos EUA. Em Portugal, apesar de já podermos comprar e instalar vários eSIM (desde há alguns anos) nos equipamentos, a Apple ainda não retirou essa hipótese. Contudo, a empresa de Cupertino removeu o slot SIM do novo iPad Pro e Air. Será um indicador para o novo iPhone 16 global?

eSIM em todos os equipamentos da Apple?

O apontamento da introdução poderá de facto fazer sentido. Os mercados evoluem, mas operadoras já tiveram tempo de se adaptar e os novos equipamentos da Apple de 2024 poderão já não trazer o "velho" slot de SIM.

Ontem, durante o seu evento "Let Loose", a Apple anunciou os novos modelos iPad Pro e iPad Air, introduzindo algumas significativas alterações relativamente às versões anteriores, apesar de não terem destacado esses "pormenores" que podem ser pormaiores!

Uma das diferenças mais significativas prende-se com o desaparecimento da ranhura física para o cartão SIM. Nos anteriores modelos celulares do iPad Air e Pro, existia uma ranhura dedicada aos cartões SIM físicos. Agora, nos novos dispositivos, esta ranhura foi completamente removida. De facto, todos os modelos Cellular dependem exclusivamente da tecnologia eSIM.

Este é um pormenor aparentemente pequeno, mas crucial para quem está a pensar em atualizar o seu iPad mantendo o plano de dados do telemóvel.

A Apple ainda não deu razões oficiais para a remoção da ranhura SIM, mas pode ser uma escolha de design para tornar os dispositivos mais finos e leves, ou uma necessidade ditada pela integração de novos componentes de hardware que, de outra forma, comprometeriam a espessura dos novos iPads.

De qualquer forma, esta mudança coloca os mais recentes iPads em linha com os recentes iPhones, que abandonaram a ranhura SIM já em 2022 com o lançamento do iPhone 14 (nos EUA). A adoção do eSIM poderá trazer várias vantagens, como uma maior resistência à água e ao pó.

