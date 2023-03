Quando apresentou o iPhone 14, a Apple criou uma versão apenas com eSIM para o seu mercado caseiro. A marca eliminava assim o SIM físico e tornava mais simples mudar entre equipamentos. Agora, e do que é avançado, este iPhone apenas com eSIM vai ser alargado a mais países e a Europa deverá ser quem recebe este novo modelo.

Appel quer alargar a venda do iPhone só com eSIM

A utilidade do eSIM está mais que provada há vários anos. Ao eliminar o cartão SIM físico, fica mais simples aos utilizadores mudarem de operadora ou de smartphone. Este é totalmente virtual e simples de transferir, sem que haja uma dependência física para além do smartphone.

Com o iPhone 14, a Apple criou uma versão deste smartphone que abandona totalmente o cartão SIM, dependendo apenas do eSIM para ligação às redes dos operadores. Este ficou limitado na altura apenas ao mercado dos EUA, provavelmente num teste para verificar a sua aceitação.

Agora, e do que está a ser avançado, este modelo deverá se repetido com o iPhone 15, mas não se limitará aos EUA. A Apple quer alargar a sua presença a outros mercados, tendo escolhido os países da Europa para receber esta mudança importante no seu smartphone.

Europa deverá ser quem recebe este modelo sem SIM

Do que foi avançado, esta é uma certeza para o mercado francês, mas não se deverá limitar a este. Existem muitos mais países onde este modelo poderá ser colocado à venda e Portugal poderá ser um dos que está na lista da Apple para receber o iPhone apenas com eSIM.

Na verdade, os modelos de iPhone que estão à venda em Portugal já contam com a presença do eSIM, mas apenas como dual-SIM. Isto significa que o SIM principal continua a ser físico, sendo o segundo o virtual, o eSIM.

Caso se confirme esta mudança, não será complicada de aplicar na Europa e em Portugal, visto que a grande maioria das operadoras já tem propostas de eSIM para os seus utilizadores. Apenas vai obrigar todos os que ainda usam um cartão SIM a trocar por uma proposta eSIM quando trocarem para o iPhone 15.