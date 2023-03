Com todas as decisões e novas imposições do Netflix, muitos equacionam se querem ou não manter este serviço ativo. Para além do preço que pagam, ponderam se os conteúdos que consomem são suficientes para manter a subscrição do Netflix. Isso é simples de avaliar, usando esta área do serviço de streaming.

A partilha de contas era, e possivelmente ainda é, uma prática comum entre muitos utilizadores. O Netflix quer acabar com esta prática e por isso passou a obrigar a criar contas de membro adicional, que têm um custo de 3,99 euros por pessoa.

Para avaliar se os conteúdos que estão a ser consumidos compensam o valor pago no Netflix, este serviço tem uma forma simples de dar acesso. Este tem a lista de tudo o que foi visto e assim poderá permitir fazer uma avaliação e tomar uma decisão fundamentada.

Para aceder a esta lista, devem primeiro navegar até às definições da conta. Para isso, devem abrir o menu de topo e depois escolher a opção Conta, para assim terem acesso a estas definições do Netflix e obter mais informação.

Aqui dentro, devem aceder à lista de contas dos utilizadores e depois expandir a principal. Da lista de opções presentes, devem escolher a que está indicada com o nome Atividade de visualização. Esta está presente em todas as contas que estiverem criadas.

Ao escolher esta opção, têm acesso à lista de conteúdos que foram visualizados, tendo presente o nome e também a data em que os mesmos foram vistos pelos utilizadores. Basará verificarem qual a periodicidade com que os consumiram.

Ao mesmo tempo, e ainda nesta mesma interface, podem ter acesso a outra informação útil. Basta escolher em cima a opção Classificação etária para acederem a uma nova informação da utilização do Netflix.

Esa será focada nas avaliações que os utilizadores têm dado aos conteúdos vistos, recordando as pontuações atribuídas. Podem também aqui remover ou alterar quaisquer classificações dadas, ajudando a definir os conteúdos propostos pelo serviço.

É com esta ajuda que muitos podem agora decidir que querem ou não manter o Netflix ativo. Bastará olhar aos conteúdos consumidos e rapidamente podem tomar essa decisão, com informações fidedignas e com tudo o que precisam.