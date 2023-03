Nos últimos dias começou a ser partilhada nas redes sociais uma imagem do Papa Francisco a passear-se de casaco branco e cruz ao pescoço prateada, e provocou alguma confusão entre as pessoas que a consideraram como verdadeira. Mas a inteligência artificial é a chave para esta imagem.

A imagem de Papa Francisco a caminhar nas ruas com casaco branco e cruz prateada ao pescoço já se tornou viral e muitos foram aqueles que a tomaram como verdadeira. Segundo o site News Scientist que cita esta Ryan Broderick um especialista em web culture, este é, na verdade, "o primeiro caso de desinformação massificada" de uma imagem criada por inteligência artificial.

A fotografia foi gerada por inteligência artificial que se baseia em descrições de texto, através do software baseado no Midjourney. As capacidades deste software estão cada vez mais desenvolvidas e as imagens criadas trazem um realismo nunca antes visto em imagens criadas por software de forma automática.

No caso das imagens do Papa, estas foram partilhadas há apenas 4 dias no Reddit tendo-se já tornado virais.

O software usado para a criação destas imagens criadas por IA foi o mesmo que gerou as imagens de Donald Trump a ser detido. Essas imagens foram também consideradas como reais por muitos, contudo, foram rapidamente desmentidas.

O problema das imagens criadas por software não é novo, mas, até então, existiam muitos pormenores que as desmentiam com grande facilidade. Contudo, a tecnologia tem evoluído de forma muito rápida neste campo e as imagens do Papa são reflexo disso mesmo. Os casos mais populares colocam estas personalidades em situações extremas, mas a contextualização poderá ser ajustada criando, de facto, ideias falsas sobre uma personalidade ou mesmo um contexto.

No subreddit do midjourney os exemplos de imagens criadas por IA são absolutamente perturbadoras, considerando que não são reais.