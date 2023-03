Microsoft termina promoção do Xbox Game Pass por 1 euro

A Microsoft tem-se dedicado bastante ao seu segmento de jogos e tem mais do que motivos para isso, uma vez que a sua consola tem ganho cada vez mais seguidores. Mas há uma recente notícia que poderá não agradar aos clientes, pois a empresa de Redmond terminou agora a promoção que permitia ter o serviço de jogos na cloud Game Pass por apenas 1 euro.

Acabou a promoção do serviços Xbox Game Pass por 1 euro

Terminou oficialmente a promoção da Microsoft que oferecia o serviço na sua plataforma de jogos Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass por apenas 1 euro. Esta oferta poderia ser usada na criação de novas contas, no entanto muitos utilizadores acabaram também por criar uma conta diferente todos os meses para aproveitaram este que era considerado como um preço imbatível!

A promoção da mensalidade de 1 euro estava disponível desde o lançamento do serviço Xbox Game Pass e servia como uma inscrição de teste. Mas agora essa mesma oferta acabou, sem que houvesse um anúncio oficial por parte da Microsoft. Muitos jogadores acabaram por saber da alteração através da própria plataforma, uma vez que essa promoção deixou de estar indicada.

No site do serviço de jogos, os preços do plano já estão então atualizados para os novos valores. Assim, como pode ver pela imagem abaixo, a mensalidade do serviços Xbox Game Pass Ultimate passa a ser de 12,99 euros e do PC Game Pass é agora de 9,99 euros.

Por outro lado, tudo indica que a empresa estará a preparar novas ofertas para os clientes do setor gaming. Num comunicado enviado ao canal The Verge, Kari Perez, diretora de comunicações globais da Xbox, disse que "imperrompemos a nossa oferta introdutória anterior para a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass e estamos a avaliar diferentes promoções de marketing para novos membros no futuro".

O serviço cloud de jogos da Microsoft está disponível em 86 mercados em todo o mundo.