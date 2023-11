É verdade que nos últimos tempos foram vistas algumas release candidate (RC) da Tesla Cybertruck a serem transportadas de reboque, mas todas estavam relacionadas com avarias. Desta vez, um condutor de uma pick-up elétrica da empresa de Elon Musk estacionou no lugar errado e a cidade de São Francisco carregou com a sua mão da justiça. Nem por ser um veículo famoso houve complacência!

A multa da Cybertruck será paga por Elon Musk?

Como foi captado por um membro do grupo de proprietários da Tesla East Bay e publicado na conta do X (antes Twitter) do grupo, o Cybertruck RC começou por receber uma multa de estacionamento e, pouco depois, foi rebocado por um grande reboque amarelo.

No vídeo da pick-up a ser rebocada, é possível ver que o seu peso está a exercer uma grande pressão sobre o pequeno carrinho que se encontra debaixo dele. As especificações divulgadas parecem indicar que as Cybertrucks pesam ligeiramente acima das 3 toneladas. E de facto nota-se que o reboque não está assim muito confortável com o peso que transporta.

O veículo me momento algum recebeu a presença do "seu proprietário". E alguns dos entusiastas pela marca perguntaram mesmo se o carro não estaria de forma propositada no sítio para ser rebocado. Seria eventualmente um teste aos seus sistemas.

Os primeiros modelos da Cybertruck serão entregues nesta quinta-feira (30), como parte de um evento realizado na “Gigafactory” em Austin, no Texas (EUA). E a fabricante divulgou o horário das entregas: 20 horas de Portugal continental.

O evento de entrega do Cybertruck será transmitido ao vivo online, provavelmente nos canais oficiais da Tesla em plataformas como o X (antigo Twitter) e YouTube. No entanto, até a este momento ainda não há links para acompanhar a transmissão.