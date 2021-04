Apesar de ter abraçado o Chromium, a Microsoft não delegou à Google a criação de novidades neste browser. Foca-se de forma igual e tem equipas dedicadas a tentar resolver os problemas que vão surgindo.

Com esta posição, a gigante do software tem conseguido resolver alguns problemas recentes. Agora, a Microsoft irá ajudar a Google a resolver um problema recorrente no Chrome, que aparentemente fica sem som nos vídeos.

Problemas com o áudio no Chromium

A Google tem recebido centenas de relatos de problemas com os utilizadores do Chrome no YouTube. Segundo as descrições, os vídeos são apresentados sem áudio, o que limita a utilização deste serviço da gigante das pesquisas. A grande maioria das situações vêm de utilizadores do Windows.

O que a Google detetou foi que existem 3 situações distintas. Ou está associado a uma mudança de fonte de áudio, ao corte de som pelo utilizador ou a questões associadas aos drivers. É precisamente nestes últimos casos que a Google quer focar-se.

Google quer ajuda da Microsoft no YouTube

Para ultrapassar os problemas com os drivers, a Google pediu ajuda à Microsoft. Quer que empresa de Redmond trabalhe de forma próxima com o YouTube e teste no Chromium os drivers que forem sendo criados para o Windows 10. Claro que este pedido foi aceite.

A Microsoft foi mais longe e anunciou que está a trabalhar numa forma de permitir uma maior integração do Chromium. Quer permitir ao browser o controlo de áudio do Windows, para assim ultrapassar as situações em que o áudio é reduzido.

Novidades vão chegar em breve a este browser

Ainda não existe nada de concreto, mas em breve tudo será visível. A Microsoft já começou a criar o código necessário e irá certamente incorporar estas melhorias. Estas mais tarde vão surgir no Chromium e em todos os browsers que dependem desta versão da Google.

Não sendo algo normal, é bom ver estas duas empresas a colaborar. O resultado final é positivo para ambas, mas em especial para os utilizadores. São estes que vão ter um browser melhor e com ainda mais capacidades.