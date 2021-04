Google Fotos: Conheça o novo editor de vídeos do Android

O Google Fotos é talvez um dos mais completos serviços para armazenar fotos e vídeos, com identificação de pessoas, lugares, objetos, comidas… com editores avançados de fotos e um completo editor de vídeo. Tudo isto, além de outros serviços associados como, por exemplo, a criação de álbuns fotográficos.

Relativamente ao editor de vídeos, este recebeu uma atualização importante recentemente para Android, ganhando funcionalidades muito interessantes. Venha conhecer.

Muitas vezes, para editar um vídeo ou uma foto, recorremos a apps de terceiros, algumas delas até com origem duvidosa. No entanto, dentro dos serviços Google existem opções avançadas que servirão perfeitamente para as exigências da maioria dos utilizadores.

O Google Fotos é um dos mais completos serviços e que agora recebeu uma importante atualização na edição de vídeo.

O novo editor de vídeo do Google Fotos no Android

O Fotos da Google já tinha disponível um editor de vídeo, mas relativamente básico. Basicamente, permitia recortar o vídeo, estabilizar e rodar. Tinha também a opção exportar frame, útil para retirar uma imagem de qualquer vídeo.

Ora, essas funcionalidades ainda estão disponíveis no Google Fots e neste editor de vídeo, no entanto, agora há muitas mais e mais úteis.

O utilizador passa a ter 6 menus, cada um com opções associadas: vídeo, recortar, ajustar, filtros e mais.

Em Vídeo é possível cortar o vídeo que se quer usar, tirar o som, estabilizar e exportar um frame. No menu Recortar, é possível então ajustar o vídeo na dimensão que se quiser, rodar e alterar a inclinação.

Depois em Ajustar no editor do Google Fotos as opções são inúmeras. O utilizador terá à sua disposição, opções para ajustar brilho, contraste, sobras, saturação, temperatura e muito mais. No tópico dos filtros, são 13 as opções pré-definidas. Finalmente, em Mais, podem ser feitos alguns rabiscos na imagem.

Feitas as alterações na edição basta marcar “Guardar cópia” e aguardar até que o processo fique concluído.

O novo editor já deverá estar disponível no seu Google Fotos, tendo surgido com a atualização v5.36.0.365895365. Caso não esteja ainda disponível, aceda à Play Store para forçar a atualização.