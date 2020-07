Dica: Como editar rapidamente um vídeo no Google Photos no Android

O Google Photos é já muito mais do que um simples repositório de imagens e de fotografias para usar no Android e noutros sistemas operativos. Ganhou o seu espaço e ferramentas para se tornar ainda melhor e mais capaz.

Estas têm evoluído e recebido melhorias nas suas apps, sendo uma das mais recentes é a capacidade de editarmos vídeos. Esta está disponível diretamente na app criada para o Android, facilitando assim a vida aos utilizadores. Hoje mostramos como podem usar esta funcionalidade.

Com uma integração única no Android, o Google Photos permite ao utilizador deste sistema armazenar todas as fotografias que capta. O armazenamento não parece ser um problema se os utilizadores concordarem em manter uma resolução menor, algo aceitável.

É simples editar um vídeo no Google Photos

A Google deu à app do Photos para Android a capacidade de editar vídeos, com ferramentas que apesar de parecerem reduzidas, chegam perfeitamente para a tarefa em mãos. Devem então escolher o vídeo que querem editar e carregar no botão que surge a meio.

Podem de imediato reduzir o tamanho do vídeo, escolhendo onde querem que este se inicie ou onde termine. Basta arrastar os extremos da barra dos fotogramas que está presente na zona inferior da interface. De imediato podem confirmar e ajustar as alterações feitas.

Rodar e estabilizar é simples no Android

Outra possibilidade que esta app do Google Photos dá está associada à estabilização do vídeo. Esta é extremamente útil em smartphones e em vídeos gravados em movimento. Basta carregar no botão que está do lado direito e esperar que este processo seja feito.

O vídeo pode também ser rodado de forma simples. Esta precisa apenas que carreguem no botão que está no extremo oposto. A rotação é imediata e será feita em blocos de 90 graus. Isto significa que o podem rodar na horizontal ou vertical, rodando-o completamente.

Retirar imagens de qualquer gravação

Por fim, a app para o Android do Google Photos dá ao utilizador a possibilidade de captar imagens do próprio vídeo. Só precisam de navegar para a imagem pretendida e depois carregar no botão que está no centro, de nome Exportar frame.

Este é um processo que pode ser demorado, uma vez que o vídeo terá de ser avançado até ao ponto pretendido. No final, e como acontece com qualquer outra fotografia ou imagem, esta é apresentada na interface. Daqui podem também fazer a edição que pretenderem.

É desta forma simples que podem editar qualquer vídeo e assim partilhado nas redes sociais ou por uma mensagem enviada a outro utilizador. Como dissemos, não são muitas as ferramentas, mas são suficientes para que possa tratar dos seus vídeos na hora e sem qualquer app adicional.