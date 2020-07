Depois de muitos meses de rumores e informações pouco claras, a OnePlus apresentou finalmente o seu novo smartphone. O OnePlus Nord retoma sobretudo alguma da filosofia inicial da marca, ao oferecer o melhor da tecnologia ao preço mais junto e equilibrado.

Se as primeiras impressões lançadas sobre este smartphone prometiam muito, um teste de resistência veio agora colocar a nu uma realidade diferente. Este teste revelou que afinal o OnePlus Nord pode não ser tão resistente como se esperaria.

O OnePlus Nord foi colocado em teste

Os testes que o conhecido YouTuber JerryRigEverything são já uma referência no mercado e revelam de forma clara a qualidade de qualquer smartphone. Este segue já uma linha bem definida de testes e garante uma opinião isenta e fundamentada.

Com o OnePlus Nord prestes a chegar ao mercado, chegou a hora deste ser avaliado e posto à prova. Com um valor de mercado de 400 euros, havia algumas dúvidas sobre a sua capacidade de resistir a estes testes e uma curiosidade sobre a sua resistência.

Falhas graves no chassi deste smartphone

O vídeo do teste realizado foi agora apresentado e revela algumas fragilidades no OnePlus Nord. Em destaque, pela negativa, está o chassi deste smartphone, que se sabe agora ser de plástico, com uma camada de tinta muito grossa.

Assim, espera-se que surjam problemas caso este smartphone seja deixado cair, ficando marcado quase imediatamente. Há ainda a sua fragilidade, tendo sido facilmente dobrado nos testes que foram realizados. Este é mesmo um ponto negativo neste equipamento.

OnePlus comprometeu elementos estruturais

Pela positiva destaca-se o seu ecrã e a resistência que tem. Sendo um Gorila Glass 5, aguentou os testes realizados da mesma forma muitos outros topos de gama, garantindo uma posição acima da sua classe. Semelhantemente, também o leitor de impressões digitais e a parte traseira, também em vidro, tiveram uma boa prestação.

Fica claro neste teste que a OnePlus teve de sacrificar alguns materiais para garantir o preço do Nord. Esperava-se que não o tivesse feito numa peça tão importante como o seu chassi, mas a verdade é que este é mesmo o elemento mais frágil neste smartphone.