O Moto G9 Plus será a próxima surpresa da Motorola no segmento de média gama. E tudo indica que a empresa norte-americana está a apostar forte nas especificações, em especial na bateria.

De acordo com as mais recentes informações, o Moto G9 Plus terá uma bateria de 4.700 mAh. Ou seja, quase 20% maior do que a bateria do Moto G8 Plus.

Depois das paragens que a pandemia da COVID-19 obrigou a fazer, a produção de equipamentos tecnológicos voltou a ter um ritmo mais próximo do habitual. São esperados em breve novos e interessantes equipamentos e a fasquia já está alta para que as empresas consigam apresentar produtos que cativem os consumidores.

A Motorola é uma das marcas que tem investido no mercado dos smartphones, tendo recentemente apresentado o modelo One Fusion com uma bateria de 5.000 mAh. Os Moto G Stylus e Moto G Power foram outros lançamentos da empresa.

Mas os olhares estão agora virados para a próxima aposta, o sucessor do Moto G8 Plus que promete várias melhorias.

Moto G9 Plus terá uma bateria de 4.700 mAh

A Motorola encontra-se na fase final de produção do novo Moto G9 Plus e uma recente certificação da EEC deixa a expetativa de que o equipamento pode ser lançado em breve.

Mas agora uma certificação TÜV Rheiland, registada no passado dia 22 de julho, exibe o mesmo número do modelo do Moto G9 Plus: Motorola XT2087-1, XT2087-2.

Através das informações divulgadas nessa certificação, ficamos a saber que o novo Motorola terá uma bateria de 4.700 mAh com capacidade de carregamento rápido de 30W. Esta bateria será quase 20% maior do que a do antecessor Moto G8 Plus que tem uma bateria de 4.000 mAh. Possivelmente o carregador contará com USB tipo C.

A certificação não dá mais informações adicionais sobre o equipamento.

No entanto daquilo que se sabe, o novo smartphone da Motorola terá 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Será um smartphone de gama média e que virá com o sistema operativo Android 10.

