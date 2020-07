Os ciclos de desenvolvimento da Mozilla trazem uma nova versão do Firefox a cada 4 semanas. Assim, temos de forma cadenciada novidades para este browser, procurando sempre melhorar a oferta que dá aos utilizadores e aos seus computadores.

Assim, e seguindo este plano, chega agora a todos o Firefox 79, com um conjunto de novidades interessantes e que pode ser já instalado. Esta nova versão está já nos servidores da Mozilla e quem a quiser testar pode instalá-la de imediato.

As últimas versões do Firefox têm mostrado um trabalho de melhoria e de novidades por parte da Mozilla. Estas revelam um crescimento interessante e importante para este browser, dando aos utilizadores o que um browser necessita.

Muitas novidades no browser da Mozilla

Assim, e no Firefox 79, a Mozilla traz algumas novidades. Acaba por não ser um browser que rompe com os padrões, mas incorpora correções e algumas melhorias. Uma delas, o ETP (Enhanced Tracking Protection), que protege de forma automática os utilizadores contra cookies “first-party”.

O mecanismo de renderização 2D baseado no GPU WebRender foi agora ativado para mais arquiteturas, como os processadores AMD. No caso do Linux o WebRender não está ativado por padrão, mas pode ser configurado de forma simples ao ativar a opção gfx.webrender.all na área about:config.

Já podemos exportar passwords no Firefox

Uma das maiores novidades está também na área das passwords. Estas podem agora ser exportadas de forma direta, sem a utilização de qualquer extensão. Basta aceder à área about:logins para fazer a sua gestão de imediato, desde a edição, remoção ou exportação.

Importa destacar que esta versão do Firefox não será suportada pelas versões mais antigas do macOS. A Mozilla já tinha alertado aquando do lançamento da versão anterior que esta seria a última versão suportada e que deveriam focar-se na versão ESR (Extended Support Release).

Esta nova versão do Firefox deverá chegar nas próximas horas para atualização nos browsers. Quem pretender testar já todas as novidades, deve descarregar a nova versão dos servidores de FTP da Mozilla e fazer a instalação de forma manual.