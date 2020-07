Garmin: Sistemas estão a ser repostos! Esteja atento…

É utilizador de equipamentos da Garmin? Ainda continua com a indicação que o sistema está em manutenção? Como é do conhecimento geral, a Garmin foi vítima de ciberataque que cifrou alguns dos seus sistemas, a 23 de julho de 2020.

A empresa revelou recentemente que os sistemas serão repostos em breve!

Depois do ataque, muitos dos serviços online foram interrompidos, incluindo funções do site, suporte ao cliente, aplicações para clientes e comunicação da empresa. A empresa referiu que começou de imediato a avaliar a natureza do ataque e iniciou a recuperação do sistema.

Segundo o que foi referido, não há indicação de que dados de clientes, incluindo informações de pagamento do Garmin Pay™, tenham sido acedidos, perdidos ou roubados. Além disso, a funcionalidade dos produtos da empresa não foi afetada, além da capacidade de aceder a serviços online.

Sistemas afetados da Garmin estão a ser restaurados

Num comunicado enviado há momentos ao Pplware, “os sistemas afetados estão a ser restaurados e esperamos retomar a operação normal nos próximos dias.

No processo de restauro dos nossos sistemas a informação será restaurada paulatinamente e poderá sofrer atrasos. Somos gratos pela paciência e compreensão dos nossos clientes durante este incidente e esperamos continuar a fornecer o excecional serviço e suporte ao cliente que tem sido a nossa marca e tradição”

