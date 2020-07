Garmin obrigada a interromper operações por ataque de ransomware

O malware está ao espreitar de cada esquina e qualquer empresa ou organização é hoje um alvo. Depois de termos visto vários ataques a organizações de saúde, outras empresas, como a Garmin, veem agora as suas operações interrompidas pelo ataque criminoso de ransomware. A empresa tem atualmente encerrados os seus call centers, website e alguns outros serviços online.

A estrutura tecnológica da empresa americana foi atacada, sistemas encriptados e outros danos que ainda estarão por calcular.

Garmin atacada por ransomware

A Garmin foi forçada a encerrar os seus centros de chamadas, website e alguns outros serviços online, depois de um ataque de resgate encriptar a rede interna do fabricante de relógios smartwatch e alguns sistemas de produção. A empresa americana encerrou os serviços, incluindo o website oficial da Garmin e todos os serviços ao cliente, incluindo linhas telefónicas, chat online e correio eletrónico.

O ataque teve um impacto significativo nos proprietários de relógios Garmin, uma vez que também encerrou o serviço Garmin Connect, no qual confiam para sincronizar as suas atividades desportivas, tais como corrida, natação e ciclismo, com uma aplicação smartphone para monitorizar o desempenho.

https://twitter.com/GarminPortugal/status/1286300488347066369/

Em mensagens no seu website e partilhadas no Twitter, a empresa pediu desculpa aos utilizadores e explicou a extensão do encerramento.

Estamos atualmente a sofrer uma interrupção que afeta a Garmin.com e a Garmin Connect. Esta interrupção também afeta os nossos centros de atendimento telefónico e, atualmente, não podemos receber quaisquer chamadas, e-mails ou chats online. Estamos a trabalhar para resolver esta questão o mais rapidamente possível e pedimos desculpa por este inconveniente.

Referiu e empresa.

Poderão ter sido roubados dados dos clientes

Nesta fase, as informações não referem concretamente que tipo de ataque se tratou e se os dados dos clientes foram ou não roubados. De acordo com a ZDnet, o ataque também afetou os serviços de base de dados de aviação da Garmin, a flyGarmin, que suporta equipamento de navegação aérea, e algumas linhas de produção na Ásia.

Os pilotos referiram à publicação que não tinham sido capazes de descarregar o novo software com versões atualizadas da base de dados da aviação, o que é um requisito legal para voar. A aplicação Garmin Pilot, que é utilizada para programar e planear voos, também foi atingida pelo ataque.

Conforme a informação da empresa, o que “oficialmente” se passou não foi um ataque de ransomware. No entanto, funcionários da Garmin deixaram essa informação noutros meios comunicação social após o incidente. A descrição, dada por vários colaboradores, coincide.

Além da informação da Garmin, também o site de notícias tecnológicas de Taiwan iThome publicou um memorando interno do pessoal de TI da Garmin. Segundo esta informação, dirigida as fábricas da marca de Taiwan, foi anunciado dois dias de manutenção na sexta-feira e no sábado, que fontes disseram que o site foi causado por um “vírus”.