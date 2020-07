Bill Gates é o culpado pela COVID-19? Apenas teorias da conspiração

Desde que começou esta pandemia que o volume de notícias falsas (fake news) tem aumentado. Está visto que este tipo de informação não influencia apenas a área política… na saúde pode tornar-se muito mais devastadora.

Das muitas mensagens que circulam, algumas delas incluem o nome de Bill Gates. Será mesmo que o empresário norte-americano pretende “eliminar 15% da população” através da vacinação?

Bill Gates tem estado muito envolvido nesta pandemia e também tem sido muito criticado, especialmente ao nível das redes sociais. Numa entrevista à cadeia de televisão CNN, Gates rejeitou completamente algum tipo de aproveitamento desta pandemia e referiu que são tudo teorias de conspiração difundidas nas redes.

É uma má combinação de pandemia, redes sociais e pessoas à procura de explicações simples

Bill Gates

Desde o início da pandemia, as equipas de “verificação de factos” da agência de notícias France-Presse (AFP) demonstraram a falsidade de dezenas de rumores sobre Bill Gates, em várias línguas e redes sociais, do Facebook ao Instagram, revela a SIC.

Mas afinal o que circula sobre Bill Gates relativamente à COVID-19

Na internet há de tudo! Relativamente a Bill Gates e à COVID-19, circula um vídeo que o acusa de querer “eliminar 15% da população” através da vacinação da população. O vídeo já foi visto milhões de vezes no YouTube. Há também artigos de imprensa, fotografias manipuladas e milhares de comentário nas redes sociais.

Em maio, durante uma conversa virtual com jornalistas sobre a luta contra a desinformação em tempos da Covid-19, a porta-voz do Parlamento Europeu, Delphine Colard, contou que uma rádio belga difundiu teorias segundo as quais a pandemia foi criada por Gates “para implantar microchips e controlar a população”.

Segundo a AFP, no início de abril, várias publicações que se tornaram virais na África Ocidental alegavam que sete crianças tinham morrido no Senegal após terem recebido a “vacina Bill Gates”, um boato com origem numa piada de um comerciante de cosméticos nos arredores de Dakar.

De acordo com Bill Gates “A nossa fundação deu mais dinheiro do que qualquer outro grupo para comprar vacinas que salvam vida”. O filantropo atribuiu 250 milhões de dólares (cerca de 215 milhões de euros) ao combate da pandemia e a sua fundação investiu milhares de milhões de dólares nos últimos 20 anos no desenvolvimento de sistemas de saúde nos países mais pobres.

