Cibercriminosos tentaram invadir a sistemas hospitalares em Espanha, França e até na Organização Mundial de Saúde. Para tal, os atacantes criaram um engodo, enviando e-mails aos funcionários do hospital que os levava a descarregar malware para as suas máquinas. As autoridades policiais descobriram tentativas que tinham a intenção clara de “infetar” os computadores dos hospitais de vários países.

Numa luta contra a pandemia, esta é uma altura em que os hackers entenderam que o sistema estaria mais fragilizado.

Ataque a computadores dos hospitais espanhóis

Segundo as informações, os profissionais de saúde estão a ser alertados para não abrir e-mails suspeitos nos computadores dentro do sistema informático dos hospitais. Existe um risco de poderem fragilizar os sistemas permitindo um ataque de malware.

Conforme aviso da Polícia Nacional Espanhola…

todo o sistema informático dos hospitais espanhóis” está a ser alvo de um ataque cibernético que utiliza uma enorme campanha de e-mail dirigida aos profissionais de saúde, com e-mails que dizem conter um “vírus muito perigoso e malicioso

Além destes, outros e-mails também estão a ser enviados com o objetivo de conseguir o acesso aos sistemas operativos, infetando computadores para conseguir acesso às palavras-passe e informações pessoais. Esta realidade levou já os especialistas em segurança online a alertar para um aumento global do número de ciberataques, muitos deles baseados na pandemia de Covid-19.

Ataque por Netwalker Ransomware

Numa altura em que os hospitais de todo o país estão a ser levados além das suas capacidades logísticas pela propagação do coronavírus, as consequências de um ataque cibernético bem-sucedido pode ser mais uma gora neste mar de catástrofe. O esquema de ataque foi identificado como tendo por trás Netwalker Ransomware.

Os investigadores analisaram um dos anexos enviados nos emails, chamado ” CORONAVIRUS_COVID-19.vbs “, e detetaram uma nova campanha de phishing do Coronavírus. Caso as máquinas fiquem infetadas com este malware, o Ransomware passa a encriptar todos os conteúdos e apenas existe o acesso a um ficheiro de texto. Essa nota mostrar as instruções à vítima de como deve proceder para pagar o resgate e, supostamente, ter as máquinas novamente livres.

NÚMEROS DUROS DA REALIDADE Este são números para se refletir. Conforme o dia vai avançando, mais dados vão sendo conhecidos. Assim, o número de mortos em Espanha já ultrapassa os números da China. No país vizinho são já 3434 o número de vítimas mortais. Na Alemanha, o número de pessoas infetadas ultrapassa os 30 mil casos. Além dos países na Europa, o Irão ultrapassa as 2000 vítimas mortais de Covid-19. Em termos globais, o número de mortos no mundo aproxima-se dos 20 mil.

Ataque à Organização Mundial de Saúde

Os hackers atacaram a Organização Mundial da Saúde no início deste mês, com ataques cibernéticos mais do que duplicando, de acordo com um alto funcionário da OMS. Segundo informações a OMS, a identidade dos hackers não é clara e que os esforços não foram bem-sucedidos. Contudo, ficou o alerta que as tentativas de hackers contra a agência e os seus parceiros dispararam enquanto lutavam para conter a COVID-19, que matou mais de 16.500 pessoas em todo o mundo.

A tentativa de ataque cibernético na OMS foi marcada pela primeira vez para a agência Reuters por Alexander Urbelis. Conforme foi dado a conhecer, Urbelis, especialista em segurança cibernética, monitoriza atividades suspeitas de registo de domínio na Internet. Segundo Urbelis, esta atividade criminosa começou por volta do dia 13 de março, quando um grupo de hackers que ele seguia ativou um site malicioso que imitava o sistema de e-mail interno da OMS.

Urbelis referiu que não sabia quem era o responsável, mas duas outras fontes informadas suspeitaram de um grupo avançado de hackers conhecido como DarkHotel. Este grupo é conhecido desde há muitos anos por realizar operações de espionagem cibernética desde pelo menos 2007.

Assim, este cenário levou a OMS a publicar um alerta a alertar que os hackers apresentam-se como a agência para roubar dinheiro e informações confidenciais do público.

