Chrome e Edge vão consumir menos bateria graças a tecnologia da Intel

Uma das maiores queixas do Chrome é mesmo o consumo de recursos e de bateria. Este comportamento alagar-se a outros browsers baseados no Chromium, sendo algo que a Google ainda não conseguiu resolver.

A entrada da Microsoft nesta área veio trazer algumas melhorias nesta área, mas agora é a Intel que quer fazer a mudança. De acordo com novas informações, será simples ao Chrome e ao Edge consumir menos energia.

Melhorias para o Chrome e o Edge

Há muito que se tenta que o Chromium reduza os seus consumos de recursos e de energia. A Microsoft veio dar uma mudança grande e já existem melhorias que podem ser vistas no Chrome e no Edge, em especial no campo da bateria.

Ainda se espera que seja possível reduzir esta forma quase anormal como esta energia é consumida. Muitas vezes não parece lógico estes consumos, em especial porque mesmo com o PC sem atividade estes não são reduzidos.

Será a Intel a trazer melhorias importantes

A boa notícia agora é que há uma mudança importante a caminho. A Intel parece estar a trabalhar com os técnicos da Google para melhorar o Chromium e levar a que este browser consuma menos bateria e assim seja mais eficiente.

Segundo a Intel, alguns dos seus processadores mais recentes, como o Ice Lake, suportam a tecnologia ‘RGB10 overlay’, que melhora o consumo de energia. A Intel revela que está a trabalhar num novo recurso do Chromium que permitirá a reprodução de vídeos HDR através desta tecnologia.

Browsers vão consumir menos bateria

Não há ainda uma data para a chegada desta novidade, mas espera-se que entre em breve em testes, sendo depois alagado a outras versões. Claro que chegará também ao Chrome e ao Edge, bem como a outros browsers baseados no Chromium.

Há, no entanto, um fator que aqui vai limitar a chegada desta novidade. O Chrome e o Edge têm as suas atualizações colocadas em pausa, sendo assim difícil de saber quando chegará a próxima versão.