Agora que muitos utilizadores estão a trabalhar remotamente, importa que o Windows 10 das suas máquinas estejam sempre disponíveis e sem problemas. A necessidade de apoio torna-se assim mais complicada, mesmo em situações que poderiam ser fáceis.

Para ajudar os utilizadores e quem necessita de apoio, a Microsoft deu ao Windows 10 alguns extras. Um pouco conhecido está no Gestor de Tarefas. Este elemento também já permite recolher dados de forma muitos simples.

Apoio remoto com mais dados

Para prestar apoio remoto, os utilizadores necessitam de recolher o máximo de informação possível. Esta está espalhada em vários pontos do Windows 10, nem sempre sendo realmente útil ou fácil de recolher. No entanto, há uma nova área que agora dá ainda mais informação.

Também o Gestor de Tarefas passa agora a ter muito mais informação e que pode ser rapidamente recolhida para ser depois avaliada ou partilhada. Só precisam de chamar este elemento, com um clique direito do rato na barra de tarefas do Windows 10.

Tudo está no Gestor de Tarefas

No separador Desempenho podem escolher um dos elementos presentes e depois carregar com o botão direito do rato. A opção Copiar permite recolher muita informação sobre cada um destes diferentes elementos do sistema.

Lembrem-se que devem escolher o elemento que querem copiar e só depois indicar que querem copiar. Esta recolha pode ser feita em qualquer parte da interface do Gestor de Tarefas, ficando depois pronto para ser usado.

Simples partilhar informação do Windows 10

Só precisam, entretanto, de colar a informação em qualquer editor de texto ou numa mensagem de email. Para mais detalhes, devem escolher todos os elementos e recolher toda a informação presente. Só assim conseguem dar um maior detalhe à informação.

Pode não ser a forma mais convencional de recolher estes dados, mas é de certeza a mais simples de a obter. Com alguns cliques podem obter dados importantes e relevantes no processo de apoio remoto.