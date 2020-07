Motorola anuncia o smartphone One Fusion com uma bateria de 5.000 mAh

O mercado acaba de ficar mais recheado com um novo e interessante produto da Motorola. A marca americana anunciou ontem o smartphone One Fusion, que traz o processador Snapdragon 710, uma bateria de 5.000 mAh e um conjunto de quatro câmaras.

Este anúncio acontece quase um mês após o lançamento do modelo One Fusion+, mas caracteriza-se por ser uma versão idêntica mais básica. Vamos então conhecer todos os pormenores do Motorola One Fusion.

Motorola One Fusion já é uma realidade

Através do seu blog oficial, a Motorola anunciou ao mundo nesta quinta-feira, dia 2 de julho, o novo smartphone One Fusion, um mês depois de lançar o modelo One Fusion+. Este novo equipamento é então a versão mais básica do já anunciado, tendo perdido algumas características mas mantendo-se como um potente telefone.

O Motorola One Fusion traz consigo o processador Qualcomm Snapdragon 710 octa-core e até 2,2 GHz. O ecrã é IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+ de 1600 x 720 pixels. Este ecrã também irá consumir menos energia, o que faz com que a potente bateria de 5.000 mAh dure muito mais tempo, aguentando até 48 horas com apenas um carregamento.

De acordo com a marca, o One Fusion tem uma memória RAM de 4 GB e 64 GB de armazenamento interno. Quanto a dimensões tem 16,5 x 7,6 x 0,4 cm e pesa 202 gramas.

Quatro poderosas câmaras fotográficas

Relativamente ao setor das fotografias, este modelo traz um conjunto de quatro câmaras traseiras, com uma principal de 48 MP, uma ultra grande-angular de 8 MP, uma macro de 5 MP e outra para profundidade de 3 MP. Já na parte da frente, o One Fusion oferece uma câmara de 8 MP localizada num notch. Por sua vez, o modelo One Fusion + traz uma câmara pop-up frontal.

Quanto ao sistema operativo, o equipamento trará o Android 10 com a interface Motorola Experience. Vem com leitor de impressões digitais na parte traseira e garante um carregamento rápido, mas ainda sem mais pormenores.

O Motorola One Fusion começou desde ontem a ser comercializado em vários países da América Latina, devendo chegar a outros gradualmente. Ainda não há qualquer informação relativamente ao preço, mas espera-se que possa ser ligeiramente mais baixo que o One Fusion + que custa desde 299€. Os interessados podem optar pelas cores Emerald Green (verde) e Deep Sapphire Blue (azul).