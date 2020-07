Com a atualização de maio de 2020 do Windows 10 ainda a ser bloqueada em algumas máquinas, a Microsoft tem tentado por tudo resolver os problemas. Estes impedem a correta instalação e trazem problemas que ainda não estão resolvidos.

Uma nova falha tem estado a ser relatada e traz graves problemas de segurança ao Windows 10. Falamos do Windows Sandbox e igualmente do Windows Defender Application Guard, que agora simplesmente não conseguem ser executados e apresentam erros ao utilizador.

Novos problemas de segurança no Windows 10

Os problemas com as atualizações do Windows 10 não param de surgir. Estes não se limitam às principais, mas até as que surgem nas Patch Tuesday trazem situações anormais e que afetam seriamente os utilizadores e os seus computadores.

A mais recente atinge as versões 1903, 1909 e 2004 do Windows 10 e impede que os utilizadores usem alguns elementos de segurança do sistema. Em concreto, o que está em causa é o Windows Sandbox e o Windows Defender Application Guard, que simplesmente não são lançados.

Sandbox e WDAG estão a falhar no arranque

Ao tentar usar estas duas soluções, surgem as mensagens de erro que não eram esperadas pelos utilizadores. A Microsoft já admitiu este problema, num documento que publicou, e revelou que nestes casos será necessário posteriormente reiniciar o Windows 10 para que o problema seja ultrapassado.

A gigante do software já prometeu também resolver este problema, apesar de não ter apresentado qualquer previsão para a solução. Espera-se que surja numa próxima atualização e que trate de remover esta falha e trazer de novo estas soluções para os utilizadores.

Microsoft já admitiu esta falha no seu sistema

Tanto o Windows Sandbox como o Windows Defender Application Guard foram criados para defender os utilizadores e a sua segurança. No primeiro caso, é criada uma máquina virtual dedicada a correr apps consideradas maliciosas. No segundo, a navegação é controlada para proteger o Edge e o Windows 10, usando partes da virtualização.

Este é, infelizmente, mais um caso de problema com a segurança do Windows, fruto de falhas da Microsoft. Em causa estão soluções de segurança criadas para proteger os utilizadores, que assim ficam expostos e sem um ponto para testarem apps e sites onde navegam.