Windows 10: Microsoft oferece Windows 11 em PCs que não cumprem requisitos

O fim do suporte ao Windows 10 tem trazido uma verdadeira dor de cabeça aos utilizadores, em especial aos que não têm suporte para o Windows 11. A Microsoft tenta forçar a atualização, mas agora parece estar com uma situação anormal. Estará a oferecer o oferece Windows 11 para PCs que não cumprem os requisitos.

No início deste mês, a Microsoft começou a lançar a atualização KB5001716. Esta é lançada periodicamente para incentivar os utilizadores a migrar de qualquer versão do Windows 10 para uma mais recente, já dentro do Windows 11. Embora normalmente a atualização fosse descarregada e instalada silenciosamente em segundo plano, esse cenário mudou e passou a ser visível.

No entanto, isto ainda pode ter desencadeado uma atualização de características do Windows 11, mesmo em sistemas que não suportam oficialmente a atualização. De acordo com uma notícia revelada, a Microsoft aparentemente ofereceu o Windows 11 num PC que não cumpre os requisitos. Um leitor observa que o seu sistema tinha o TPM desativado para evitar qualquer atualização forçada no local e, apesar disso, o seu PC com Windows 10 recebeu a oferta de atualização para o Windows 11.

O utilizador tem o portátil Lenovo IdeaPad S145-15IWL [81MV014QGE], equipado com um processador Intel i5 de 8ª geração e oficialmente compatível com o Windows 11. A empresa atualizou recentemente as diretrizes de requisitos de sistema para CPUs. Isto aplica-se principalmente aos seus novos PCs Windows 11 24H2 AI e, como tal, o critério de elegibilidade do TPM permanece inalterado.

O relatório também especula que talvez haja alguma outra questão para esta situação ter acontecido. Especula-se de uma configuração da BIOS que possa estar em jogo aqui ou se isto pode ser um bug na entrega da atualização de características.

A Microsoft citou repetidamente que o requisito do TPM no Windows 11 é beneficiar os utilizadores de diversas maneiras diferentes. É por isso que ele foi rotulado no ano passado como um "padrão não negociável" pela empresa de Redmond.

É também interessante que esta não é a primeira vez que a Microsoft disponibiliza o Windows 11 num PC com Windows 10 que não cumpre oficialmente os critérios. Algo semelhante aconteceu no ano passado, quando um utilizador conseguiu realizar a atualização numa máquina sem suporte.