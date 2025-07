Google testa o Web Guide, a nova forma de pesquisar com IA justa para os sites

Com a chegada a IA aà Google, a sua pesquisa mudou muito, ganhando novas capacidades. Agora, há novas mudanças a caminho. Chama-se Google Web Guide e é uma nova forma de organizar os resultados de pesquisa do Google, utilizando uma variante personalizada do Google Gemini. Dá mais peso às páginas web do que o AI Summary e assim todos ganham.

Nova forma de organizar resultados do Google

Com a integração da inteligência artificial no seu motor de busca, a Google adotou a política Zero Cliques. Isso significa a morte de milhões de páginas informativas e de criação de conteúdos. O Web Guide, com tecnologia IA, é um pouco mais respeitador dos links de conteúdo, sendo de onde o Gemini obtém todas as suas informações.

O Resumo de IA do Google aparece quando é feita uma pesquisa de determinados tipos de informação. Resume exatamente o que se procura e, embora isso seja muito prático, é a sentença de morte para os sites que criaram esse conteúdo. Se a IA oferecer a informação diretamente, ninguém precisa de ir aos sites para a procurar.

Se não tiverem visitas, os sites não geram presença de leitores e estes não recebem receitas publicitárias, nem podem comprá-la, porque muitos anúncios só são disponibilizados com base nas suas visitas. Com a sua política de zero cliques e resumos com tecnologia de IA, a Google aproveita o conteúdo gerado por milhões de sites, mas, ao mesmo tempo, prejudica-os porque não recebem visitantes.

Web Guide usa a IA para arrumar a pesquisa

Com o Web Guide, a Google corrige, de certa forma, este abuso. O motor de busca utiliza IA para organizar a página de resultados de forma inteligente. O Web Guide agrupa as ligações Web de forma útil, com páginas relacionadas com aspetos específicos da consulta. Utiliza uma técnica de diversificação de consultas, oferecendo simultaneamente várias pesquisas relacionadas para identificar os resultados mais relevantes.

A versão personalizada do Gemini identifica as categorias associadas à sua pesquisa e organiza os resultados segundo os tópicos-chave. A diferença para o AI Summary é que exibe primeiro os links para os sites, em vez de os empurrar para o lado. Ainda é prejudicial para os sites do que uma simples lista de resultados, mas pelo menos não os ignora.

O Web Guide da Google está atualmente em testes no Labs, mas não está disponível em Portugal. A empresa de Sundar Pichai planeia integrá-lo no motor de busca como uma opção adicional para os utilizadores escolherem.