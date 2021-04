Apple lançou o iOS 14.5 e iPadOS 14.5 beta 7 para programadores

A Apple lançou mais uma versão beta daquela que será, eventualmente, a última versão do iOS 14. Assim, o iOS 14.5 beta 7 vem cimentar algumas funcionalidades lançadas nas betas anteriores e afinar processos que estarão já prontos para a versão RC.

Esta versão traz novidades em várias áreas, como na Siri, no desbloqueio do iPhone pelo Apple Watch, entre outras boas novidades.

O que há de novo no iOS 14.5 beta 7?

Numa primeira abordagem não se destacam ainda grandes alterações. Com o desenrolar da análise à versão, poderão aparecer novidades.

Se é utilizador do iPhone ou iPad e tem acesso à área de developer, então, saiba que já está disponível a beta 7 do iOS 14.5. A nova versão de hoje também está disponível aos utilizadores do programa de versões beta públicas.

Em Definições, poderá solicitar a atualização over-the-air. Como de costume, se a atualização não aparecer imediatamente para download, continue a verificar, pois, às vezes, leva alguns minutos para ser distribuída para todos os programadores registados.

Conforme poderão perceber, o número da compilação para a versão de hoje é 18E5198a.

Novos recursos no iOS 14.5 e iPadOS 14.5

Novo separador “Objetos” na app Encontrar para localizar AirTags e outros acessórios de terceiros

O código do iOS 14.5 sugere suporte para Apple Card Family Sharing, mas não está claro se o recurso estará na versão final

Ecrã de inicialização horizontal no iPad

Atualizações para a app de música, incluindo gestos de deslizar, um recurso de partilha de letras e muito mais

Suporte AirPlay 2 para Fitness + treinos

Recursos semelhantes ao Waze no Apple Maps

Suporte ao comando PS5 / Xbox Series X

Ferramenta de calibração de bateria para o iPhone 11

Novas vozes para a Siri

Está também disponível a beta 7 do watchOS 7.4 para o seu Apple Watch. Se encontrar alguma novidade, deixe nos comentários.

