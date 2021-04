Cofundador da Neuralink diz que podemos construir um Jurassic Park real

Aquilo que conhecemos como ficção científica pode tornar-se, com a evolução tecnológica, numa realidade. Aliás, há uns anos, carros voadores eram associados a um planeta futurista e, agora, não muito tempo depois, há já quem os tenha conseguido produzir. Portanto, aparentemente, não há nada que com uma pitada de tecnologia não funcione… nem mesmo um Jurassic Park do mundo real.

É verdade, Max Hodak, o cofundador da Neuralink, acha que temos o que é preciso para projetar o filme para a realidade.

Jurassic Park do mundo real

Popularmente, assume-se que o mundo é dos loucos. Na realidade, temos assistido a uma verdadeira conquista daqueles que pensam mais além. Caso disso é, por exemplo, Elon Musk que construiu um verdadeiro império pela vontade de produzir e tornar os carros elétricos acessíveis.

Aliás, a vontade assumida do CEO de construir uma autêntica cidade em Marte tem o seu quê de loucura.

No entanto, Max Hodak, cofundador da Neuralink juntamente com Elon Musk, considera que é possível construir um verdadeiro Jurassic Park na vida real. Na sua opinião, temos tecnologia suficiente para fazer acontecer.

Recentemente, Max fez um tweet na rede social Twitter, onde assume capacidade para construir um Jurassic Park, bem como ressalva que “não seriam dinossauros geneticamente autênticos, mas ainda assim”.

A tecnologia existe. E a coragem?

Embora a criação de espécies exóticas possa ser aliciante, existem 5 filmes que nos dizem que é um erro tremendo. Recorde-se que o enredo baseia-se num filantropo bilionário que cria, em conjunto com especialistas, um parque temático onde as atrações são dinossauros recriados a partir de manipulação genética.

O sócio de Elon Musk na Neuralink considera que, numa altura de extinção em massa, o aumento da biodiversidade contrariá-la-ia. A par disso, estando os cientistas a melhorar geneticamente galinhas, por que não recriar dinossauros?

Para Max, isto é possível e, a aparecer quem queira, temos a tecnologia necessária para o tornar real.

A ser verdade, quem seriam os corajosos a aventurar-se num Jurassic Park do mundo real com perigos reais?

