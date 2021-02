Elon Musk parece estar presente em todos os desenvolvimentos que prometem fazer evoluir o Homem. Se todos conhecem a SpaceX e a Tesla, há outros projetos onde está envolvido. Falamos da Neuralink e dos seus desenvolvimentos.

O mais recente feito deste projeto parece abrir caminho para um futuro interessante. Elon Musk avançou que a Neuralink conseguiu ligar um computador ao cérebro de um macaco para este jogar diretamente com a sua mente. Aparentemente este macaco é feliz nesta sua tarefa.

Neuralink continua a investigar os seus planos

Apresentada em 2017, a Neuralink tem de forma lenta mostrado o que vai trazer para o mercado. Esta empresa tem como objetivo criar um dispositivo que permita ler o cérebro e dar a este a capacidade de comunicar de forma direta com os computadores.

O mais recente avanço desta empresa foi agora revelado por Elon Musk num podcast transmitido na rede social Clubhouse. Aqui avançou que a Neuralink tem já um implante pronto e aplicado num macaco. A ideia é que este símio jogue no computador com a sua mente, sem qualquer movimento.

Ligaram cérebro de um macaco para jogar sozinho

Segundo Musk, este implante é discreto, funciona de forma wireless e passa despercebido no macaco. A ligação com o cérebro é feita por pequenos cabos, que se conectam ao implante presente no cérebro deste macaco. Avançou que este “não é um macaco infeliz”

Os planos para o futuro parecem também definidos, tendo sido revelados por Elon Musk nesta entrevista. A Neuralink quer replicar este implante noutros símios e interligá-los. A ideia é que estes macacos possam jogar Pong entre si, usando apenas o cérebro.

Outros temas abordados por Elon Musk

Para além deste tema muito interessante, o homem forte da Neuralink abordou mais alguns temas importantes. Falou das viagens espaciais, de colónias em Marte, criptografia, inteligência artificial e até sobre o tema do momento, as vacinas da COVID-19.

A Neuralink quer continuar a investir na sua área e conta já com 100 funcionários. Quer desenvolver uma interface para ligar o cérebro humano ao computador e aumentar a taxa de fluxo de informações a ser trocada entre estes. Por agora, o foco é criar implantes para permitir controlar objetos por pessoas com limitações.