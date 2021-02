Chromebooks e tablets batem recordes de vendas durante a pandemia

A pandemia da COVID-19 veio mudar toda a nossa vida e todos os nossos hábitos pessoais, sociais e profissionais. Uma das grandes mudanças foi que a esmagadora maioria dos trabalhadores iniciou as suas funções no regime de teletrabalho, ou seja, trabalhar a partir de casa. Mas muitos não estavam munidos de ferramentas adequadas para o efeito. Como tal, foi necessário adquiri-las, desde computadores, tablets e outros acessórios úteis.

O resultado foi uma enorme procura por estes equipamentos. E de acordo com as informações recentes, a venda de Chromebooks e tablets bateu recordes durante a pandemia.

O isolamento social, o ficar em casa e o teletrabalho são palavras de ordem durante a pandemia. Mas isso leva as pessoas a procurar atividades e ferramentas para passar o tempo e trabalhar a partir de casa.

Nesse sentido, nos últimos meses de 2020 percebemos que a venda de computadores e de alguns tablets havia aumentado significativamente. E agora há mais dados concretos sobre a venda de alguns desses equipamentos.

Venda de computadores foi bastante positiva em 2020

Tanto a venda dos Chromebooks como dos tablets apresentaram um crescimento recorde ao longo do ano passado. E esta é uma prova clara de que foram equipamentos muito procurados durante a pandemia.

De acordo com os dados da Canalys, este setor quadruplicou o seu volume em 2020, comparativamente ao ano anterior. O mercado de PCs, incluindo tablets, registou um terceiro trimestre consecutivo de crescimento anual. As entregas atingiram 143,7 milhões de unidades só no quarto trimestre, o que corresponde a um aumento de 35% ano a ano.

Assim, as entregas totais de 2020 aumentaram 17% com 458,2 milhões de unidades, a maior quantidade desde 2015. Os notebooks conseguiram um aumento de 25% e os tablets cresceram 28%, valores considerados significativos.

E foram várias as marcas que se destacaram na preferência dos consumidores.

A Lenovo, por exemplo, liderou no quatro trimestre com 28,8 milhões de unidades, e também ao longo de todo o ano, com 87 milhões de unidade vendidas. De seguida surge a Apple com 26,4 milhões de unidades no quatro trimestre de 2020 e 81,4 milhões em 2020.

A HP surge em terceiro, conseguindo enviar 19,3 milhões de unidades no último trimestre do ano passado e 67,8 milhões ao longo de 2020. Já a Dell enviou 15,9 milhões de exemplares no quatro trimestre e 50,5 milhões no total do ano passado. A Samsung ocupa o quinto lugar, com 11,5 milhões unidades enviadas no quatro trimestre e 34,5 milhões nos doze meses de 2020.

Chromebooks e tablets bate recordes durante a pandemia

No que respeita ao envio de Chromebooks no quatro trimestre de 2020, a Lenovo, viu as suas encomendas de aumentar 1.766%, com 2,8 milhões de unidades disponibilizadas nas lojas. A HP liderou com 3,5 milhões unidades enviadas, um crescimento de 235%.

Por sua vez, a Dell enviou 1,5 milhões de Chromebooks, aumentando 317%, e a Acer contou com 1,4 milhões de exemplares enviados, um aumento e 76%. A Samsung também apresentou um aumento muito interessante de 630%.

No total foram entregues 11,2 milhões de Chromebooks no quatro trimestre, um aumento de 287%. Já ao longo de 2020, foram enviados 30,7 milhões, mais 107%.

No que respeita aos tablets, a Apple liderou no quatro trimestre, com 19,2 milhões de unidades enviadas, um crescimento de 40%. A Samsung surge em segundo lugar, com 9,9 milhões de equipamentos, mais 41%.

Foram enviados 6,5 milhões de tablets da Amazon, um aumento de 54% e a Lenovo enviou 5,6 milhões, um espantoso aumento de 125%. No quinto lugar surge a Huawei que conseguiu entregar 8,1 milhões de tablets, ou seja, um decréscimo de 24%. No entanto o resultado da marca chinesa deve-se em grande parte às sanções e bloqueios impostos pelos EUA.

Ao todo, no quatro trimestre de 2020 foram entregues 52,8 milhões de tablets, um aumento de 54%. Por sua vez, no ano passado foram enviados um total de 160,6 milhões de exemplares, o que representa um aumento de 28%.

Pode ver os dados completos aqui.