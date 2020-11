Venda de tablets Huawei aumentou 32,9% no terceiro trimestre de 2020

Os tablets já foram mais populares do que aquilo são agora, tendo havido um período em que grande parte das pessoas comprou um destes equipamentos. No entanto a procura pelos tablets diminuiu e este mercado ressentiu-se. Mas a verdade é que, com o contributo da pandemia, as tecnologias foram massivamente requisitadas, nomeadamente por quem estava em teletrabalho.

Agora, segundo as informações conhecidas, neste terceiro trimestre de 2020 o envio de tablets da Huawei aumentou 32,9%, numa comparação ano a ano. Este é um resultado impressionante uma vez que as restrições dos EUA cortaram praticamente todos os negócios da empresa com outras fabricantes.

Bem sabemos que atualmentes é vendida uma maior quantidade de smartphones do que de tablets. Aliás, quem estiver mais atento já percebeu que algumas marcas estão mesmo a abandonar este mercado.

Por outro lado, há também fabricantes que apostaram forte na produção destes equipamentos, conseguindo trazer aos consumidores dispositivos de qualidade e confiança. Dessa forma, essas mesmas fabricantes continuam a apresentar números favoráveis e motivadores no que respeita aos tablets.

Mercado global de tablets teve um aumento de 24,9%

A empresa de pesquisas IDC revelou o seu relatório trimestral da análise ao mercado global de tablets. De acordo com os resultados, o mercado global de tablets conseguiu um crescimento de 24,9% no terceiro trimestre de 2020, com um total que atingiu as 47,6 milhões de unidades.

Mas o grande destaque vai para o crescimento ano a ano da chinesa Huawei, com um aumento de 32,9. A marca conseguiu vender 4,9 milhões de unidades neste terceiro trimestre.

E este resultado é surpreendente uma vez que a Huawei está envolvida em várias polémicas e restrições, o que a impede de estabelecer parcerias e realizar negócios, por exemplo, com outras fabricantes. Ou seja, ninguém esperava que a marca tivesse um aumento, muito menos assim tão acentuado.

Resta agora que os próximos meses nos mostrem se a marca consegue manter ou ainda aumentar estes resultados.

Samsung e Lenovo com um impressionante aumento de vendas de tablets

Uma análise dedicada apenas às marcas e sem estas condicionantes por que está a passar a Huawei, mostram que que a Samsung foi a que conseguiu um maior aumento de vendas numa comparação ano a ano.

A sul-coreana obteve um aumento de 89,2% relativamente ao ano passado, vendendo 9,4 milhões de tablets no terceiro trimestre. No entanto a chinesa Lenovo também esteve em destaque com a venda de mais 62,4% dos tablets face a 2019, tendo vendido 4,1 milhões de exemplares nos últimos três meses.

Por sua vez, continuando a abordar a comparação ano a ano, a Apple aumentou 17,4%, e vendeu 13,9 milhões de unidades no terceiro trimestre. Já a Amazon foi das cinco marcas a que apresentou uma queda de 1,2%, com 5.4 milhões de unidades vendidas.

Considera que os tablets ainda são equipamentos úteis?