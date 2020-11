The Pathless, uma aventura que une dois heróis improváveis

Em desenvolvimento pelos estúdios americanos Giant Squid Studios, encontra-se The Pathless, uma aventura num mundo mágico que une dois heróis improváveis.

O jogo encontra-se numa fase avançada de desenvolvimento e em princípio, chegará a tempo do Natal.

The Pathless, que em português poderá ter a tradução de “Sem Rumo”, é um jogo em desenvolvimento pelos americanos Giant Squid Studios e que se propõe a contar uma história diferente, repleta de magia e de amizade com os animais.

Em The Pathless, nós controlamos Hunter, um personagem que é mestre nas artes do uso do Arco e Flecha que se desloca até uma ilha mística com um objetivo que poderá salvar o Mundo.

Uma maldição antiga encontra-se a ganhar força e é nessa ilha que Hunter poderá evitar que o Mundo seja consumido pela escuridão e demónios que ela traz.

Mas na sua a aventura, Hunter não se encontra sozinho e conta com a preciosa ajuda de uma companheira e amiga improvável: uma águia.

Juntos irão explorar florestas místicas repletas de segredos e perigos, resolver puzzles tão antigos como as ruínas em que se encontram, e testar as suas habilidades em combate.

The Pathless será lançado digitalmente a 12 de novembro para PlayStation 5 (na Europa será a 19 de novembro), PlayStation 4, PC e Apple Arcade. Adicionalmente, a Annapurna Interactive e os Giant Squid Studios estão a trabalhar com a iam8bit para o lançamento de duas edições físicas de The Pathless para PlayStation 5, em 8 de dezembro:

Day One Edition: já se encontra disponível para pré-reserva

Exclusive Edition: disponível para pré-reserva em iam8bit.com.

Entretanto, também já está prometida a chegada em início de 2021, da banda sonora do jogo em vinil, composta pelo compositor norte-americano, Austin Wintory, que já tem alguma experiência no ramo (tanto para videojogos como para filmes).

“Nós simplesmente adoramos o vinil e jogos físicos. Não se tratam apenas de meros colecionáveis, mas sim de artefactos culturais.” afirmou Amanda White da iam8bit. “Estamos entusiasmados por produzir a primeira edição física da Playstation 5 do jogo da Annapurna Interactive e Giant Squid.”