Venda de computadores aumentou 13% no terceiro trimestre de 2020

A venda de PCs, como notebooks e desktops, voltou a disparar neste terceiro trimestre de 2020. De acordo com as informações, os computadores apresentaram um aumento de 13% nas vendas ao longo dos últimos três meses. A Lenovo é a marca que domina a tabela com a maior quantidade de unidades vendidas.

Estas são boas notícias para as fabricantes e para este segmento do mercado. Isto porque, devido à pandemia que obrigou as pessoas ao teletrabalho, a disponibilidade destes equipamentos escasseou.

O mercado dos computadores pessoais tem sofrido um pouco ao longo dos últimos anos. Uma das principais razões é a existência de smartphones cada vez mais inteligentes capazes de realizar diversas operações que, antes, se faziam apenas através do PC.

Mas, claro, por muito multifacetado que seja um telefone, não se pode comparar à ferramenta de trabalho que o computador se torna. E isso ficou provado durante os primeiros meses da pandemia do coronavírus.

Uma vez que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, realizaram as suas tarefas laborais através de teletrabalho. Desta forma, os computadores voltaram a ter uma grande procura, pois muitos utilizadores não tinham um PC em casa.

No entanto, apesar da procura ter aumentado, a entrega de computadores diminuiu 8% no primeiro trimestre. Esta quebra aconteceu uma vez também a pandemia levou a uma uma escassez de produtos na rede de fornecimento e, portanto, não foi possível produzir a quantidade necessária.

Mas agora o cenário parece estar a mudar e a disponibilidade de equipamentos voltou a fazer aumentar as vendas de PCs.

Vendas de PCs aumentam 13% no terceiro trimestre deste ano

De acordo com a pesquisa da Canalys, as entregas de notebooks, desktops e worsktations aumentou 13% no terceiro trimestre de 2020. Segundo os dados, os fabricantes enviaram 79 milhões de computadores pessoais nos últimos três meses.

A marca Lenovo é quem lidera a tabela com mais de 19 milhões de computadores vendidos, obtendo 24,3% de quota de mercado e um aumento anual de 11.4%.

Em segundo lugar surge a HP que vendeu 18.660 milhões de unidades, conseguindo agora ter uma participação de 23,6% neste período, aumentado também 11,9% comparativamente a 2019.

Uma das marcas que mais cresceu ano a ano foi a ACER (15%), seguida da Apple (13,2%). Por sua vez, a Dell vendeu 11,9 milhões de unidades no terceiro trimestre, mas em comparação ao ano passado o resultado representa uma descida de 0,5%.

Segundo o analista da Canalys, Ishan Dutt, estes resultados foram possíveis devido à recuperação das fábricas e, por conseguinte, da rede de fornecimento.

Os fornecedores e a rede de fornecimento já tiveram tempo para se reerguer e disponibilizar recursos para o fornecimento de notebooks, que continuam a ter uma procura massiva por parte das empresas e consumidores.

Para além disso, Dutt acredita que o investimento em PCs será “um dos principais impulsionadores da recuperação económica após a pandemia“.