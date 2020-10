Finalmente o interior terá melhor acesso à Internet (com corredores 5G)

No passado sábado, 10 de outubro, realizou-se na Guarda a 31ª Cimeira Luso-Espanhola. Portugal e Espanha chegaram a uma Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço que assenta essencialmente em 5 eixos de intervenção.

Um dos pontos do documento é relativo às infraestruturas, físicas e digitais, e conectividade territorial e também vias de comunicação, Internet e rede móvel.

A Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço (ECDT) foi apresentada no passado sábado pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, na Cimeira Luso-Espanhola, na Guarda.

De acordo com a informação publicada no portal de Portugal, esta é a primeira estratégia comum de desenvolvimento entre Portugal e Espanha, contribui com medidas concretas para colocar o Interior de Portugal no centro do mercado ibérico.

A Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço que assenta em 5 eixos de intervenção:

1) – Mobilidade transfronteiriça e eliminação dos custos de contexto

2) – Infraestruturas, físicas e digitais, e conectividade territorial: vias de comunicação, Internet e rede móvel.

3) – Gestão conjunta de serviços básicos nas áreas de educação, saúde, serviços sociais, proteção civil

4) – Desenvolvimento económico e inovação territorial: atração de pessoas, empresas e novas atividades.

5) – Ambiente, centros urbanos e cultura

Internet “adequada” no Interior

Relativamente ao ponto 2, o documento revela que irá ser produzido um Plano de Conectividade Digital, que forneça cobertura digital adequada – móvel e internet – no território transfronteiriço, e estabelecer as bases para o desenvolvimento de serviço 5G.

O objetivo passa por completar e ampliar a conectividade digital de banda larga e de telecomunicações e projetos-piloto 5G: corredor de conectividade 5G em rodovia Porto-Vigo, Évora-Mérida, Aveiro-Salamanca, Faro-Huelva.

Esta Estratégia vai servir de forma direta mais de 5 milhões de pessoas (portugueses e espanhóis). A Estratégia abrange 1.551 freguesias portuguesas, uma área correspondente a 62% do território português e beneficia mais de um milhão e seiscentos mil portugueses. Do lado de Espanha são 1.231 municípios e 3,3 milhões de habitantes.

Estratégia Transfronteiriça

Vive no interior? Tem boa conectividade?