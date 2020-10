A ideia de ficar sem bateria no smartphone durante o dia pode ser preocupante para muitos utilizadores. Não só para aqueles que têm medo de ficar desligados do mundo, mas essencialmente pelos que têm num smartphone uma importante ferramenta de trabalho. O powerbank veio assim trazer aos utilizadores uma maior liberdade de mobilidade e garantia de autonomia o dia inteiro.

A Xiaomi, desde cedo, que também se destaca pelos suas powerbanks de grande capacidade. Agora, poderá estar para chegar à Europa um modelo super compacto de 10000 mAh.

A bateria dos smartphones é, ainda hoje, um desafio para as fabricantes. Existem limitações físicas que impedem o aumento da sua capacidade sem prejudicar o tamanho do dispositivo. No entanto, as tecnologias de carregamento rápido e os softwares mais otimizados têm tido um papel fundamental quando o utilizador necessita de bateria para um dia inteiro.

Ainda assim, dependendo da utilização dada, não há bateria que aguente… É então que surgem os powerbanks na equação. Com maior ou menor capacidade, estes pequenos objetos tendem a dar um auxílio importante no momento em que o alerta de bateria fraca é acionado.

A Xiaomi há muito que se destaca pelos seus carregadores portáteis com design compacto, mas com muita capacidade e, acima de tudo, preços muito acessíveis.

Agora a marca volta a ser falada graças a um modelo super compacto que, segundo o site MySmartPrice, que cita uma fonte confiável, deverá estar prestes a chegar à Europa.

Da série de produtos Mi Power Bank 3, estará para chegar o Mi Power Bank 3 Ultra Compact.

Powerbank Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact está a chegar à Europa

Sendo um produto compacto, vale a pena falar das suas dimensões anunciadas. Segundo a lista de especificações, o Mi Power Bank 3 Ultra Compact terá apenas 200g e mede 90 x 63,9 x 24,4 mm.

Vem com uma porta microUSB para carregar o dispositivo (a 18W no máximo). Tem uma porta USB Tipo-C que permite também carregar o powerbank ou pode ser usado para carregar os equipamentos (a 22,5W no máximo). Existem ainda mais duas portas USB Tipo-A.

Existe ainda a indicação do tempo de carga que pode variar entre as 3,6 horas e as 6 horas.

Apesar de haver a indicação de que o produto deverá chegar em breve ao mercado Europeu, não são citados nem preços nem data de disponibilidade. Resta esperar que comece a surgir nas lojas.

