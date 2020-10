Ainda que as infraestruturas de suporte da rede 5G ainda não estejam implementadas em larga escala, a verdade é que há cada vez mais marcas de smartphones a apostar em produtos dedicados. Se até há pouco tempo, apenas os modelos de topo ofereciam ligação à rede 5G, a chegada de processadores dedicados à gama média veio abrir portas a mais empresas.

A Blackview, portanto, decidiu aliar o 5G àquilo que faz de melhor. Assim, em breve, colocará no mercado o primeiro smartphone robusto, rugged phone, dedicado à era 5G.

Blackview BL6000 Pro: o primeiro rugged phone 5G do mundo está a chegar

A Blackview tem um grande evento marcado para novembro. Ao que tudo indica, deverá ser dedicado ao lançamento do seu primeiro smartphone robusto – rugged phone – com 5G. Além de ser o primeiro da marca com esta característica, é também o primeiro rugged phone 5G do mundo.

Segundo é descrito, o BL6000 Pro será lançado inicialmente na plataforma Indiegogo antes de, efetivamente, ser colocado no mercado, de forma a garantir a sua produção sustentável. Esta é uma prática comum da empresa.

A imagem principal sugere um modelo do Blackview BL6000 Pro com ecrã de cantos arredondados. Além disso, a câmara frontal será cravada no canto superior esquerdo. Há depois outras imagens que já revelam um pouco mais do seu desing. Nomeadamente, os cantos da estrutura mais vincados e uma espessura bastante fina, considerando o tipo de smartphone que é.

Há ainda a indicação de que virá com certificados IP68, IP69K e ainda MIL-STD-810G. Tudo o que lhe garantirá a sua grande robustez.

Não sendo revelados muitos pormenores do novo BL6000 Pro, há a indicação de uma câmara de 48 MP principal e, pelas imagens, será auxiliada por mais duas, na traseira. O processador também não foi revelado.

Para saber mais acerca do novo BL6000 Pro pode juntar-se à comunidade 5G no Facebook. Todos os detalhes da campanha estão disponíveis na plataforma Indiegogo.

Blackview BL6000 Pro